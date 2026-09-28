De fracasar en el Real Madrid a firmar por los Miami Heat

Tras dos años sin lograr hacerse hueco en la NBA, Dennis Smith Jr. va a intentarlo de nuevo en la pretemporada de los Heat

Con la pretemporada de la NBA ya en marcha y los Cleveland Cavaliers entrenando en Málaga, aún se están dando ajustes y cambios en las plantillas con una agencia libre que aún tiene nombres destacados como Cam Whitmore, Cam Thomas, Gabe Vincent o el interior Jalen Duren.

Los Miami Heat están siendo de los que más se están moviendo y varios de esos nombres destacados habían estado en su agenda. Sin embargo, han sorprendido con la incorporación a su pretemporada de otro jugador al que le está costando volver a la NBA en los dos últimos años.

Se trata de Dennis Smith Jr., el que fuera número 9º del Draft 2017, que hace dos años tuvo un brevísimo paso por el Real Madrid, donde no cuajó, y que el pasado año intentó volver a la NBA con los Dallas Mavericks, sin lograrlo.

Tras ser cortado después de la pretemporada, el exterior de Carolina del Norte jugó la primera parte de la pasada campaña con los Wisconsin Heard, el equipo de la G-League asociado a los Milwaukee Bucks; pero acabó la temporada en los Sioux Falls Skyforce, asociado a los Heat y donde supone que regresará a la conclusión de la pretemporada y estará a salto entre la NBA y la G-League.

A lo largo de s carrera en la NBA, Smith Jr. acumula 326 partidos tras pasar por Dallas Mavericks, New York Knicks, Detroit Pistons, Portland Trail Blazers, Charlotte Hornets y Brooklyn Nets. De llegar a debutar con los Heat serían siete las franquicias con la que hubiese jugado.

Jalen Duren, en el centro de las miradas

En cuanto a los últimos movimientos de mercado en la Liga norteamericana, muchas de las miradas están puestas en Jalen Duren, uno de los nombres más codiciados después de que no renovase con los Detroit Pistons.

Todo hace indica que el pívot acabará firmando con la franquicia del estado de Míchigan, pero parece lejos de cerrar su continuidad con el contrato que le han presentado, por lo que hace dudar de su presencia en el 'training camp' de los Pistons. Mientras, han surgido posibilidades para cambiar de aires, pero tendrán que tener en cuenta a los Michigan a la hora de negociar.

El despido de Ryan Nembhard, por parte de los Charlotte Hornets nada más ficharlo -se han reforzado en pretemporada con Jarkel Joiner- o el cambio de aires de Buddy Hield, que ha firmado con los Chicago Bulls apenas dos días después de haber fichado por la franquicia de Carolina del Norte son otros de los nombres destacados. Nembhard y Hield habían llegado a los Hornets procedentes de Atlanta y así los Hawks habían podido incorporar a Dorian Finney-Smith.