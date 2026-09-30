James Harden, estrella de la NBA: "En España la comida está muy buena y el tiempo es increíble"

El escolta de Cleveland Cavaliers, uno de los equipos más potentes de la Conferencia Este y candidatos, por tanto, a ganar el anillo, se encuentra en Málaga para realizar parte de la pretemporada antes de que se inicie la campaña NBA que comienza el 20 de octubre

James Harden y Cleveland Cavaliers se encuentran en España, concretamente en Málaga, para realizar un stage de pretemporada con el objetivo de realizar una buena preparación de cara a la próxima campaña de la NBA que se inicia el 20 de octubre. El escolta se ha mostrado feliz de estar en España y ha dado su opinión sobre la comida y el clima aunque también es cierto que ha repasado la actualidad deportiva y cómo afronta la nueva temporada.

James Harden, enamorado de España

James Harden se ha mostrado entusiasmado de estar en España, destacando la comida y el clima del país europeo. "Increíble. La gente es muy, muy amable. La comida está muy buena y el tiempo es increíble. Creo que está siendo una experiencia muy buena para toda nuestra organización. Salir de casa y poder entrenar bien nos viene muy bien".

A sus 37 años, James Harden acaba de renovar con Cleveland Cavaliers. Sin embargo, el escolta no descarta alargar su carrera deportiva para jugar algún día en un equipo español. "Me encantaría. España es uno de los lugares más bonitos del mundo. Por suerte, he estado aquí. He estado en Barcelona y en Madrid. Esos sitios también son increíbles. Cada vez que vengo, la experiencia es como debe ser. Me encanta estar aquí".

La Barba, su apodo en la NBA por su pelo facial, ha afirmado que no maneja demasiadas palabras del vocabulario español. "Unas pocas, no demasiadas. Necesito que alguien me ayude, que me enseñe".

Por otro lado, ha dejado claro cuál es su jugador español favorito. "¿Mi jugador favorito? Probablemente Pau Gasol".

James Harden se marca como objetivo el ganar la NBA

James Harden, que aún no sabe lo que es ganar la NBA, ha señalado que esta temporada se marca como objetivo el ganar la NBA. "Cada año lo siento así. Estoy seguro de que todos los demás en la liga también. Hay muchos pasos que dar para conseguirlo, pero confiamos en nuestras posibilidades".

El escolta ha analizado los grandes fichajes que ha realizado Cleveland Cavaliers de cara a la temporada NBA que comienza el próximo 20 de octubre. "Muy bien. Mario Hezonja ha estado muy bien estas últimas semanas. Hoy ha estado realmente bien. Peyton Watson también. Estamos intentando encajar todas las piezas. Evidentemente, va a llevar algo de tiempo, pero vamos en la dirección correcta".

Por otro lado, James Harden ha reflexionado sobre su papel como veterano dentro del equipo y cómo ayuda a que los jóvenes se adapten al mismo y vayan mejorando. "Cada día intento ayudar en lo que haga falta. A quien lo necesite, ya sea hablando, enseñando, ayudando dentro de la pista o fuera, en lo que sea. Percibo quién necesita ayuda en determinados momentos y, a veces, creo que menos es más. Así que puedo dar un paso atrás y dejar que vivan la experiencia".

Tras pasar por grandes equipos como Oklahoma City Thunder, Houston Rockets, Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers, o Los Angeles Clippers, James Harden busca ganar el anillo que se le resiste con Cleveland Cavaliers.