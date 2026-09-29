La reflexión de Shaquille O'Neal sobre el baloncesto en Europa y la NBA: "Sé que voy a recibir muchas críticas por decir esto"

La leyenda de los Lakers, invitado de honor a un partido de la Euroliga, dio su opinión sobre el baloncesto actual y comparó el juego de su país con el del Viejo Continente

Ganador de cuatro campeonatos de la NBA, tres premios MVP de las Finales y el MVP de esa competición en 2000, Shaquille O'Neal es una leyenda del baloncesto norteamericano. El tetracampeón de la NBA fue seleccionado 15 veces para el All-Star y 14 para el equipo All-NBA, ocho de ellas en el Primer Equipo, y formó parte de los equipos del 50º y 75º aniversario de la NBA.

La leyenda de Los Angeles Lakers, entre otros equipos, está en Europa y no ha podido evitar dar su opinión sobre la diferencia que existe entre el baloncesto europeo y la NBA. "Sé que el juego europeo es un poco mejor que el de la NBA. Sé que voy a recibir muchas críticas por decir eso, pero allí (en Europa) todos juegan con mucha intensidad los 38 partidos. Ya sabes, tenemos jugadores en la NBA que se relajan hasta el All-Star Weekend o los Playoffs o lo que sea", dijo O'Neal.

"Siempre he dicho que los europeos tienen fundamentos de baloncesto mucho más fuertes que los jugadores estadounidenses... Los americanos pueden tener más talento y saltar más alto, pero los europeos primero juegan al baloncesto con la cabeza, mientras nosotros nos gusta utilizar nuestras capacidades atléticas", matiza.

El exjugador de Orlando Magic, Lakers o Miami Heat también valoró lo apasionada que es la afición europea. "Sé que habrá 15.000 personas. A los aficionados europeos les encanta este deporte", dijo O'Neal.

"También me dijeron que si quería entrar a robar en la casa de alguien esta noche, que probablemente podría hacerlo porque todo el mundo va a estar en el partido", añadió.

'Shaq' confirmó rápidamente su asistencia al partido cuando le invitaron, recordando la única vez que había estado en Europa para ver un partido de baloncesto y lo que le gustó por cómo estaba el pabellón y cómo se comportaba la afición. "Solo he ido a un partido en Europa y fue una locura. Así que tengo muchas ganas de ver lo intenso y alocado que se pone este partido", explicó.

"Sé que se enfrentan a los campeones, y es su primer partido como local. Así que tengo muchas ganas de verlo", comentó Shaquille O'Neal, que podría reencontrarse en Lituania con un mito del Zalgiris como Arvydas Sabonis, habitual espectador de los partidos del conjunto de Kaunas, con el que ya se enfrentó como jugador en 21 ocasiones en la NBA.