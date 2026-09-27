Así queda la clasificación de la Liga Endesa tras la victoria del Real Madrid y la derrota del Valencia Basket en la jornada 1

La Liga Endesa batió este fin de semana el récord de anotación en una jornada inaugural, gracias a que hasta siete equipo superaron la centena de puntos

La Liga Endesa batió este fin de semana el récord de anotación en una jornada inaugural, con un total de 1.706 puntos y una media de 94,8 por equipo, algo que no se había logrado en una primera jornada en las 71 temporadas de historia de la ACB. Además, dicho volumen de puntos no se veía desde hace 39 años y es el cuarto mayor de la competición.

La temporada 2026/2027 ha comenzado batiendo el récord de la jornada inaugural de la temporada 1981-82, cuando la media por equipo fue de 93,64 puntos. Además, ha sido la jornada más anotadora desde 1987 y la cuarta media más alta en la era ACB.

Un total de siete equipos han alcanzado o superado los cien puntos, algo que nunca había ocurrido con el formato actual, y en tres de los nueve partidos disputados los dos equipos superaron la centena de puntos por primera vez, destacó la ACB en un comunicado.

Los mejores jugadores de la primera jornada

Olek Balcerowski, pívot polaco del Barça, y James Batemon, estrella estadounidense del Força Lleida, han sido elegidos Mejores Jugadores (MVP) de la primera Jornada de la Liga Endesa 2026-27 tras sumar ambos 30 créditos de valoración en las respectivas victorias de sus equipos.

El interior azulgrana, de 25 años y con 159 partidos en ACB, se estrena como Jugador de la Jornada después de batir sus topes personales de puntos (21) y valoración (30). No falló ningún lanzamiento al acertar con sus tres tiros libres y sus nueve canastas de dos puntos.

Se trata de la mayor anotación sin fallo de un jugador del Barça en la última década, destacó la ACB en un comunicado, ya que desde Petteri Koponen, en 2016, ningún barcelonista había firmado una actuación similar.Además, completó su gran partido con seis rebotes, dos tapones, una recuperación y dos faltas recibidas en los 21:08 minutos que jugó.

La misma valoración obtuvo James Batemon, con una destacada actuación en el triunfo de su equipo en el Roig Arena frente al Valencia Basket que fue de menos a más hasta firmar una segunda mitad pletórica en la que acumuló 28 de sus 30 créditos.

En total, firmó 23 puntos (16/17 desde la línea de personal, 2/4 en tiros de dos y 1/6 en triples), cinco asistencias, tres rebotes, una recuperación y forzó diez faltas en los 21:55 minutos que estuvo sobre el parqué. Se trata de la tercera vez que Batemon recibe el reconocimiento de Jugador de la Jornada en Liga Endesa, tras conseguirlo también en las Jornadas 12 y 17 de la pasada temporada 2025-26.

Resultados de la 1ª Jornada

Bilbao Basket 107-92 Manresa

Andorra 85-90 Obradoiro

Barça 119-101 Leyma Coruña

Breogán 110-104 Joventut

Burgos 97-98 Baskonia

CB Canarias 80-81 Zaragoza

Bàsquet Girona 74-77 Murcia

Valencia Basket 100-105 Força Lleida

Real Madrid 89-87 Unicaja

Así queda la clasificación tras la 1ª jornada en la Liga Endesa

Barça 1-0 (+18)

Bilbao Basket 1-0 (+15)

Bàsquet Girona 1-0 (+7)

Breogán 1-0 (+6)

Força Lleida 1-0 (+5)

Obradoiro 1-0 (+5)

Real Madrid 1-0 (+2)

Baskonia 1-0 (+1)

Zaragoza 1-0 (+1)

Burgos 0-1 (-1)

CB Canarias 0-1 (-1)

Unicaja 0-1 (-2)

Valencia Basket 0-1 (-5)

Andorra 0-1 (-5)

Joventut 0-1 (-6)

Murcia 0-1 (-7)

Manresa 0-1 (-15)

Leyma Coruña 0-1 (-18)