La ACB rescata a un viejo conocido y llega otro ex de la NBA

A cinco días del inicio de la Liga ACB, el mercado se está moviendo para hacer los últimos ajustes antes de empezar a competir

A cinco días de que se inicie la Liga ACB y con las pretemporadas ya finalizadas este pasado fin de semana, aún hay variaciones importantes y queda algún hueco por llenar. Y el mercado ha empezado con fuerza en este arranque.

Un fichaje, una prórroga y una confirmación han sido los tres movimientos que han tenido lugar este lunes, a la espera de que el Baskonia, al que aún le faltan por fichar dos pívots, haga algún movimiento. Prisa tendrá que darse, pues ya ha podido ver en la Supercopa que está limitado en la zona, y tiene su debut en la Euroliga este mismo jueves, cuando recibe al Olympiacos.

Andronikashvili prueba su quinto club en España

La llegada más destacada es la del base georgiano Rati Andronikashvili, que ha fichado por el MoraBanc, de momento, por sólo dos meses y que peleará en una posición que ya ocupan Rafa Luz, James Akinjo y el joven Luka Bottiroli.

Nacido en Tiflis hace 25 años, llega libre después de militar en el UMF Álftanes de la liga islandesa, aunque no es un desconocido del baloncesto ACB, ya que se formó en el Baskonia y ha jugado en el UCAM Murcia y en el Casademont Zaragoza.

Se marchó pronto del Baskonia, con sólo 16 años, para jugar la máxima categoría griega con el Ionikos Nikaias. Tras este jugó en el BC Rustavi de la Superliga de su país, dos años en la NCAA División I con los Creighton Bluejays, con lo que pretendía optar a llegar a la NBA. Viendo que no le daba, regresó para estar en el UCAM y el Casademont. En estos últimos años, aparte de en la Liga islandesa, también ha jugado en el Obradorio en Primera FEB y en el Riga letón.

"Llega en un momento de madurez después de unos últimos partidos muy buenos con la selección georgiana. Es un base rápido, explosivo, con buen físico y mucha capacidad creativa, especialmente en la generación y en la asistencia", afirma el director deportivo andorrano, Jordi Ardèvol.

Michael Caicedo, un mes más con el Obradoiro

La ampliación de contrato llega de otro joven que apuntaba muy alto y que, de momento, sólo le da para intentar ganarse un puesto en la ACB. El Monbus Obradoiro ha anunciado la ampliación de contrato, por un mes, del alero Michael Caicedo, hasta el próximo 18 de octubre.

El ex del Barça, Granada, Girona o Lleida, e internacional español, se incorporó al equipo gallego el pasado mes de agosto para completar la pretemporada y reforzar los entrenamientos del conjunto dirigido por Diego Epifanio. El jugador ha convencido y el club gallego le ha pedido un mes más, a lo que él ha accedido.

Llega Andersson García al Breogán

En cuanto a la confirmación del fichaje se trata del internacional dominicano Andersson García, una de las caras nuevas del Río Breogán, que no había podido incorporarse por problemas burocráticos y que completó este lunes su primer entrenamiento a las órdenes de Luis Casimiro.

Es un jugador NBA -jugó 5 partidos en los Utah Jazz- que, en su día, fue anunciado a bombo y platillo por el equipo de Lugo. Con experiencia en la NCAA, la G League, además de en la NBA, el ala-pívot americano no se pudo incorporar antes a los entrenamientos del Breogán por problemas con su visado, motivo por el cual se perdió la fase previa de la Liga de Campeones, en la que su equipo no pudo llegar a la final.

El Baskonia tiene un serio problema interior

El que sí tiene problemas es, como se puede apreciar, el Baskonia. Paolo Galbiati está muy corto de efectivos y tras la salida a los Cavaliers de Khalifa Diop se quedó con lo puesto.

Logró incorporar a un pívot de garantías como Kenneth Faried, pero apenas se está integrando y la competición oficial empieza ya, por lo que es acuciante que el equipo vasco acumule efectivos en esa demarcación. A priori faltan dos pívots más, pero con uno podría salvar el primer mes e ir al mercado cuando queden liberados los descartes de la G-League o NBA a finales de octubre.