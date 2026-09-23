Willy Hernangómez: “Soy madridista y siempre apoyaré al Real Madrid”

El pívot madrileño, que vuelve a enfrentarse a su exequipo, no oculta ahora que está fuera del Barça que es madridista de toda la vida

Willy Hernangómez volverá a enfrentarse al equipo en el que se formó, el Real Madrid, con un segundo club. Si tras su vuelta de la NBA lo hizo con el Barça, ahora será el turno del Unicaja, equipo con el que ha firmado por un año y en el que espera volver a ser el que era.

El pívot madrileño participó en el Media Day del club malagueño y allí sorprendió con una confesión en la que mostraba su madridismo, algo que, lógicamente, nunca dijo durante su estancia en Barcelona. Tanto Willy como su hermano Juancho eran asiduos a los partidos del club blanco cuando regresaban de la NBA, pero, como es lógico, el mayor de los hermanos dejó de asistir en su etapa blaugrana.

“No creo que los aficionados del Real Madrid me tengan ganas. Siempre estoy agradecido al Real Madrid y a sus aficionados. Es el club en el que crecí y me desarrollé. Soy madridista, así que siempre estaré apoyándolos y animándolos. Ahora la perspectiva es diferente. Vengo del Barça y estoy en el Unicaja, pero ya no existe tanta rivalidad como pudo haber en el pasado”, señala Willy ante la pregunta de si los aficionados blancos le tendrían ganas.

La realidad es que, incluso cuando jugaba en el Barça, la afición madridista nunca la ha tomado con su exjugador. Muy diferente fue el caso de Niko Mirotic, que sí tuvo y tiene que aguantar los silbidos cada vez que visita el Movistar Arena.

Los motivos que llevaron a Willy a Unicaja

El pívot madrileño de Unicaja quiere volver a ganarse un sitio en la Euroliga y, en lugar de fichar por el Baskonia, que le hizo una oferta, ha decidido dar un paso atrás y mostrarse en uno de los grandes equipos de la Champions de la FIBA. “Estoy trabajando muy duro tanto en la pista como fuera, en el gimnasio con Marcos, pero estoy muy feliz. Hacía mucho tiempo que no completaba una pretemporada con un club y qué mejor sitio para hacerlo que aquí", afirma para explicar su decisión de jugar en el club malagueño.

"Ya tengo ganas de que comience la temporada, entrar en la rutina de competir y poder seguir creciendo. Al final, el año es muy largo”, advierte Willy Hernangómez.

El también capitán de la selección española muestra los motivos que le han llevado a decantarse por este club. “Sabía que tanto el Unicaja como la ciudad eran sitios espectaculares, pero desde que llegué estoy muy a gusto. Los compañeros y toda la gente del club, desde el presidente hasta Txus -Vidorreta-, me están ayudando muchísimo. Me siento como en casa desde el primer día. Lo único que tengo que hacer es dar el 120% de mí en cada entrenamiento y cada partido. Unas veces será más en defensa, otras en el rebote o anotando, pero lo importante es que el equipo pueda conseguir el máximo número de victorias”, añade.

Willy Hernangómez, el más valorado de la pretemporada de Unicaja

De momento, lo está demostrando. En el balance global de los partidos de preparación que ha jugado unicaja, Willy ha sido el jugador más valorado. El madrileño promedia 12,8 puntos, 6,4 rebotes y 17,2 de valoración en estos cinco duelos. Se perdió el de Melilla al estar aún con España, pero luego ha brillado en todos. De hecho, ha logrado dos 'doble doble', ante La Laguna Tenerife con 16 puntos y 11 rebotes, y frente al Monbus Obradoiro, 21 puntos y 10 rebotes.

Para el mayor de los Hernangómez, el sistema de Txus Vidorreta le beneficia. “Hace que sea muy partícipe en ambos lados de la pista, que tenga responsabilidad, tome decisiones y aparezca en situaciones en las que puedo sacar mi mejor versión. Hay muchas cosas que tengo que mejorar y él me está enseñando y ayudando a hacerlo, además de permitirme potenciar las cosas que ya sé hacer”, añade.

Pese a que esto parece una forma de decirle a todos que aún está ahí, Willy avisa que no quiere demostrar nada. Sólo disfrutar. Y lo que llegue será fruto de ese trabajo y diversión. “No vengo a reivindicarme. Vengo a trabajar y a disfrutar de un sitio magnífico como Málaga, del Unicaja y del baloncesto. Los que hemos llegado nuevos sabemos que el Unicaja ha ganado muchos títulos y ha jugado a muy buen baloncesto durante los últimos años. Nos toca trabajar, intentar que la gente vuelva a disfrutar y, sobre todo, competir”, sentencia el pívot de Unicaja.