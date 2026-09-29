Anadolu Efes - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

Anadolu Efes y Real Madrid, tras caer en la primera jornada de la Euroliga, buscan estrenar su casillero de victorias

Tras perder de forma in extremis en los Emiratos Árabes Unidos y ganar de forma similar en su estreno en la ACB, el Real Madrid afronta su primera semana con triple compromiso este año con una dura salida para enfrentarse al Anadolu Efes de Estambul, que entrena Pablo Laso.

El equipo de Pedro Martínez sigue su progresión y, de momento, le está saliendo cara, con tres triunfos y una derrota. La dureza de los rivales a los que se ha enfrentado habla bien del nivel alcanzado, pero la primera derrota en la fase regular obliga a empezar a ganar.

Algo similar le ocurre a un Anadolu Efes que dominó con claridad su duelo ante el Barça en el Palau Blaugrana, pero que finalmente se vio superado en una gran segunda parte de los de Sekulic.

Las grandes novedades de Pedro Martínez podrían ser el finlandés Mikael Jantunen, clave en la Supercopa Euroliga y baja ante Unicaja, que viajará y posiblemente juegue; y sobre todo el último fichaje, Nick Smith Jr., al que el Real Madrid ya activó el lunes para que pudiera competir en Euroliga.

Pese a todo, Martínez tendrá que hacer descartes. Ante el cuadro malagueño, aparte de los dos mencionados, tampoco estuvieron Gabriele Procida y Andrés Feliz. El italiano es habitual, pero los demás van variando y ya se han quedado fuera en alguna ocasión Sergio Llull, Damian Jones, Olivier Sarr...

Pedro Martínez es consciente del duro trámite que tiene enfrente. “Nos espera un partido muy duro. Efes es un equipo con muchísimo talento, juegan un baloncesto muy rápido y tienen jugadores con una gran capacidad de uno contra uno. Tienen también buen tiro exterior. En defensa son grandes y atléticos, y tienen muchas posibilidades, con pívots que juegan abiertos y con pívots que son más interiores pero son muy buenos jugadores de rol. Es un partido muy duro, pero en la Euroliga lo son todos”, señalaba el catalán.

A qué hora es el Anadolu Efes - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Anadolu Efes y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 2 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este martes 29 de septiembre a partir de las 19:00 horas en el Sinan Erdem Spor Salonu de Estambul.

Dónde ver en TV y online el Anadolu Efes - Real Madrid de la Euroliga

Este partido entre el Anadolu Efes y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en Turquía se retransmitirá a través de M+ Baloncesto (dial 66).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA