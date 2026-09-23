Dubai - Real Madrid: horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de la Euroliga 2026-2027

El Real Madrid abre la Euroliga ante el equipo al que ganó el viernes en las semifinales de la Supercopa, y en el mismo pabellón emiratí

El Real Madrid vuelve al mismo lugar donde hace cuatro días sumó su primer título de la temporada, la Supercopa Euroliga, para arrancar la fase regular de la Euroliga. Se enfrenta al mismo equipo, Dubai Basketball, al que derrotó el viernes, en una semifinal que se resolvió en la prórroga.

Poco han cambiado ambos conjuntos en estos días. Los blancos llegarán con más confianza tras ganar al Olympiacos el sábado y levantar el trofeo. Pero también más cansados después de una semana en los Emiratos Árabes Unidos. Y, en cambio, el Dubai de Xavi Pascual aparecerá, de nuevo, con la baja del exmadridista Musa y con ganas de revancha.

El equipo de Pedro Martínez decidió permanecer en los Emiratos Árabes Unidos tras la Supercopa para preparar el duelo en las instalaciones de la Universidad de Nueva York en Abu Dhabi. La decisión permitió al técnico trabajar con toda la plantilla, salvo Usman Garuba, que continúa recuperándose de una rotura del tendón de Aquiles y que se perderá casi toda la temporada.

Martínez deberá elegir de nuevo a 12 de sus 16 jugadores disponibles. En el último encuentro quedaron fuera Sergio Llull, Nick Smith Jr., Gabriele Procida y Damian Jones. Las actuaciones de Llull y Jones en la final ante Olympiacos podrían abrirles la puerta de la convocatoria. Más difícil parece el debut de Smith Jr., último fichaje del equipo, que apenas acumula tres días de entrenamientos junto a sus nuevos compañeros.

“Empezamos de cero, sin pensar demasiado en lo anterior. Sabemos que es una competición tremendamente difícil para todo el mundo. Son 38 partidos y todos los equipos tienen momentos buenos y momentos malos a lo largo del año", indica el entrenador del Real Madrid, Pedro Martínez.

El ex del Valencia Basket admite que en una competición tan igualada todo cambia de un partido a otro. "Se vio la temporada pasada que con tantísimos partidos es muy difícil mantener un nivel muy alto para todos y hay que estar mentalmente muy preparado. Tenemos que prepararlo bien y cada uno individualmente dar nuestra mejor versión y saber que fuera especialmente, pero también en casa, todos los partidos son contra buenos equipos”, avisa el catalán.

Xavi Pascual, en Dubai con un equipazo

El equipo local, por su parte, afrontará el duelo sin un Dzanan Musa que continúa lesionado de la rodilla, mientras que Dwayne Bacon, uno de sus principales anotadores, podría reaparecer tras superar el golpe que sufrió ante el propio Madrid y que le impidió disputar la final de consolación de la Supercopa frente al Fenerbahce.

Al frente del proyecto está Xavi Pascual, que tras su salida del Barça busca convertir al Dubai en un equipo capaz de competir ante los grandes de la Euroliga. También hay viejos conocidos a los que pudimos ver la pasada temporada en la ACB como Toko Shengelia y Mamadi Diakité. O un Justin Anderson con pasado en el Barça y el Valencia Basket.

Shenglia y Diakhite son dos de los jugadores con los que el conjunto emiratí ha reforzado su plantilla este verano y que se han unido a Davion Mintz, Jaron Blossomgame, Elie Okobo y un Thomas Walkup, pieza importante del Olympiacos, que ha sido el último en llegar y que ha fichado por una cantidad superior a los 2,5 millones de dólares.

A qué hora es el Dubai Basketball - Real Madrid de la Euroliga

El partido de la Euroliga 2026-2027 entre el Dubai Basketball y el Real Madrid, perteneciente a la jornada 1 de la fase regular de la máxima competición del baloncesto continental, se va a disputar este jueves 24 de septiembre a partir de las 18:00 horas en el Coca-Cola Arena de Dubai.

Dónde ver en TV y online el Dubai Basketball - Real Madrid del playoff de la Euroliga

Este partido entre el Dubai Basketball y el Real Madrid se podrá ver a través de Movistar +. Los derechos de la Euroliga en España los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales. En este caso, el duelo del Real Madrid en los Emiratos Árabes Unidos se retransmitirá a través de Movistar Plus+ (dial 7) y M+ (dial 66).

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA