El Valencia Basket sobrevive al infierno turco con una épica victoria en su estreno en la Euroliga

El base TJ Shorts fue el claro protagonista con 26 puntos y con la canasta que rompió el empate a 94 en los últimos segundos

El Valencia Basket se impuso este viernes al Besiktas en el primer partido de la fase regular de la Euroliga con el base TJ Shorts como claro protagonista con 26 puntos y con la canasta que rompió el empate a 94 en los últimos segundos tras un cuarto final en el que los turcos remontaron y tuvieron el lanzamiento definitivo para ganar.

Los nervios y las pérdidas marcaron el inicio de un encuentro en el que el Besiktas aprovechaba su ventaja física para castigar la zona de un Valencia Basket que trataba de correr con TJ Shorts como líder. Solo las rotaciones agitaron los primeros compases del partido.

La entrada de Devon Dotson le dio otro aire al equipo turco, que comenzó a encontrar buenos tiros para Eugene Omoruyi, que castigaba dentro y fuera para liderar un parcial de 12-3 que ponía la primera diferencia reseñable (27-19, min. 8).

La situación obligó al técnico ‘taronja’, Xavi Albert, a pedir un tiempo muerto que encontró una respuesta positiva. Los puntos de Jasiel Rivero y de Shorts lanzaron al Valencia Basket hasta un 0-7 final que cambiaba la dinámica antes del segundo cuarto, que se convirtió en un intercambio de golpes. Kameron Taylor y Scottie Wilkebin se cargaron la responsabilidad ofensiva del Valencia Basket y del Besiktas respectivamente y solo la entrada de Neal Sako cambió el guion. Con el francés en pista, el Valencia Basket encontró una referencia interior que le permitió abrir más el campo y sacar puntos cerca del aro (34-39, min.13).

La ventaja de cinco puntos daba un respiro al conjunto valenciano, que aguantó los golpes de David DeJulius y de Conor Morgan desde el triple para seguir por delante justo antes del descanso con otra irrupción más, esta vez de Armoni Brooks. Solo un triple sobre la bocina del cuarto de Anthony Brown redujo la distancia y definió el listón defensivo como el elemento clave para decantar el duelo (51-54, min.20).

El Valencia Basket mejoró atrás y con ese paso adelante en defensa unido al talento de Shorts, que metió dos triples seguidos y alcanzó los 20 puntos con toda la segunda parte por delante, firmó un parcial de 3-9 aderezado con otro tiro exterior de Mario Saint-Supéry.

Eran los mejores minutos para un Valencia Basket que aguantó la reacción de su rival con la aparición de Nikola Mirotic. Con 5 puntos seguidos, elevó la máxima diferencia para su equipo hasta los diez puntos (62-72, min.26) y provocó el tiempo muerto del técnico del Besiktas, Dusan Alimpijevic.

El parón no cambió la dinámica del Valencia Basket liderado por un Shorts que castigaba una y otra vez con su velocidad ante la defensa del Besiktas. Los turcos intentaban reengancharse al partido con los triples de Conor Morgan las individualidades de Wilbekin, pero los ‘taronja’ no frenaron su anotación y llegaron al cuarto definitivo con dobles dígitos de ventaja. Pero como si un espejismo se tratara, la ventaja desapareció nada más arrancar el último cuarto.

Con cinco triples en poco más de tres minutos, el Besiktas redujo la distancia hasta el empate con un lanzamiento a tablero de Morgan. El parcial llegó a ser de 15-5 y Albert lo paró para buscar una reacción de su equipo (86-86, min.34), aunque el Besiktas estiró su parcial hasta el 20-5 para recuperar el mando en el marcador.

Con todo en contra, el Valencia Basket se agarró a la veteranía de Mirotic y de Taylor, quienes asumieron la responsabilidad y recuperaron una distancia en contra de 5 puntos a falta de dos minutos por jugar.

Ficha técnica:

94.- Besiktas (27+24+20+23): DeJulius (4), Nowell (17), Jeffries (-) Omoruyi (17), Zizic (4) -cinco inicial- Dotson (9), Morgan (15), Ugurlu (3), Birsen (-), Wilbekin (12), Brown (7), Gabriel (6).

96.- Valencia Basket (28+26+27+15): Shorts (26), Saint-Supèry (7), Taylor (12), Osetkowski (1), Reuvers (5) -cinco inicial- Rivero (10), Sako (10), Brooks (10), Moore (2), Puerto (-), Cárdenas (-), Mirotic (13).

Árbitros: Mehdi Difallah, Ioannis Foufis y Luka Kardum. Sin eliminados.

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la fase regular de la Euroliga disputado en el pabellón Turkcell Basketball Development Center de Estambul.