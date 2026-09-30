El Real Madrid, lastrado por su propia apuesta

Pedro Martínez ve cómo su predilección por el juego rápido, de momento, se está traduciendo en muchas pérdidas, que le han costado derrotas como la de Estambul de este martes

Si no fuera por el título de la Supercopa Euroliga, el Real Madrid tendría a estas alturas las mismas dudas que con Sergio Scariolo. Como entonces, el técnico catalán ha aterrizado en un equipo muy cambiado, con un cuerpo técnico totalmente remozado y copn muchos cambios en la plantilla.

Al italiano le costó meses arrancar y nunca lo hizo fuera de casa en Europa, algo que parece haber heredado el ex del Valencia Basket. Dos salidas y dos derrotas ante el Dubai Baskeball y el Anadolu Efes. Ambas de forma ajustada, pero derrotas al fin y al cabo.

La única ventaja que tiene Martínez es que el título logrado ya le da cierto respaldo, pues ha metido en la historia al Real Madrid y ya le ha asegurado ganar algo más que la pasada campaña. Pero eso no le consuela.

Ante el Efes de Pablo Laso no fueron errores puntuales, sino una serie de pérdidas contra las que lucha. Es algo que asume por su estilo de baloncesto, en el que siempre busca la velocidad, pero que quiere atajar antes de que la presión de los resultados le pase factura.

Pedro Martínez se toma en serio las pérdidas

"Hemos hecho un gran esfuerzo en la segunda parte, pero el problema fue la primera -segundo cuarto-. Demasiadas pérdidas y algunas en el último minuto que nos han vuelto a matar", admitía el técnico madridista, molesto, nada más acabar el partido en Estambul (94-84).

Pedro Martínez, en general, estaba contento con el juego de los suyos y con la capacidad de reacción en el tercer cuarto, pero todo el trabajo realizado se vino abajo por ese lastre al que aludía: las pérdidas.

"Tuvimos buena mentalidad para remontar, pero necesitamos mejorar, especialmente a la hora de compartir el balón. (…) Jugamos 13 o 14 minutos en la dirección correcta en la primera parte, pero luego cometimos pérdidas que permitieron puntos fáciles del Efes y que provocaron una gran ventaja en los últimos cinco minutos del segundo cuarto, haciéndonos difícil competir. En la segunda parte tuvimos una mejor mentalidad, defendimos mejor y limitamos las pérdidas. Tuvimos opciones a dos minutos del final tras una gran remontada, pero otra vez, las pérdidas y sus buenos ataques decidieron el partido para el Efes", analizaba el preparador merengue.

El Madrid, sin tiempo para entrenar

Para el expreparador taronja, los errores eran subsanables y, por eso, espera poder trabajar en ello y resolverlo cuanto antes. El problema es que no hay tiempo, porque su equipo ya está en Bulgaria para vérselas con el Hapoel Tel Aviv.

"Necesitamos analizar cómo cometimos las pérdidas. Puede que algunas fueran en situaciones específicas en esta situación, pero en general creo que no fue nuestro problema. Perdimos balones en situaciones sencillas, en el inicio de los ataques, en contraataques con ventaja...Creo que hay que pensar en qué podemos mejorar en las situaciones que entrenamos, pero no es esta situación en particular", concluía.