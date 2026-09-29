El Valencia le saca los colores al Baskonia, el Real Madrid ya preocupa y el Barça recibe la venganza de Xavi Pascual

La segunda jornada ha dejado a tres de los cuatro representantes españoles con sabor a derrota y la situación de ellos empieza a ser alarmante

Segunda jornada en la Euroliga para los equipos españoles y, salvo el Valencia Basket, el resto se marchó de vacío para casa. Con estos resultados, el Baskonia queda como colista y el Real Madrid termina cuarto por la cola, mientras que el Barça queda décimo y el Valencia Basket tercero.

Valencia Basket 111-88 Baskonia

El Valencia Basket derrotó este martes al Kosner Baskonia (111-88) en un encuentro en el que corrió antes, con más convicción y mejor que su rival, y en el que entre el final del primer cuarto y el inicio del segundo abrió un hueco de veinte puntos que decidió el choque y le deja invicto en la Euroliga y a su rival, sin triunfos en su casillero.

Tras la difusa imagen que ofreció en su derrota liguera del domingo ante el iLERNA Lleida, el Valencia tuvo claro este martes a qué quería jugar y, aunque el físico y los automatismos le llegan hasta donde le llegan a estas alturas, esa determinación le bastó. El Baskonia se dio cuenta tarde de que no iba a poder contener a su rival y, cuando se decidió a correr, su desventaja le impidió ya pelear por el triunfo.

Dubái 94-87 Barça

El Barça sucumbió en los Emiratos Arabes ante el Dubai Basket de Xavi Pascual (94-87), en su primera gran prueba de fuego en la Euroliga, que no superó por culpa de un pésimo segundo cuarto, pese a dominar el marcador en los tres períodos restantes.

Los azulgranas, que se habían estrenado en la competición con una victoria en casa ante el Anadolus Efes, arrancaron con un ritmo infernal el partido, lo que les permitió cobrar una primera ventaja de 2-8 después de los triples de Parra y Robinson y una canasta de Punter. Pero fue un espejismo.

Anadolu Efes 94-84 Real Madrid

El Real Madrid consumó su segunda derrota en la Euroliga al caer 94-84 ante el Anadolu Efes en Estambul, condenado por 21 pérdidas de balón, 14 de ellas en la primera mitad, en el debut de Nick Smith Jr., y sigue a la espera de sumar su primer triunfo europeo.La defensa otomana ahogó a los blancos en la primera mitad. Los locales aprovecharon las 14 pérdidas de su rival en los primeros 20 minutos para lograr 23 puntos fáciles, asestando un revelador 26-12 en el segundo cuarto, que fue clave en el devenir del choque.

Mal comienzo para Pedro Martínez

Pedro Martínez, entrenador del Real Madrid, señaló este martes que las pérdidas de balón, especialmente en la primera parte y en los minutos finales, "mataron" las esperanzas de remontada del equipo, que pese a tener opciones, acabó cayendo por 94-84 ante el Anadolu Efes en Estambul.El Real Madrid llegó a estar a solo cuatro puntos en los minutos finales, pero las 21 pérdidas de balón, 14 de ellas en la primera mitad, fueron una losa que pesó demasiado.

"Hicimos un gran esfuerzo en el segundo tiempo. El problema es que en el primer tiempo tuvimos muchas pérdidas. Luego estuvimos mejor, aunque las pérdidas al final nos mataron. Tuvimos buena mentalidad para remontar, pero necesitamos mejorar, especialmente a la hora de compartir el balón", dijo Martínez a los micrófonos de la Euroliga tras el partido.

Ya en la rueda de prensa, reiteró el agujero de las pérdidas, aunque valoró la mejora de mentalidad de sus jugadores en el segundo tiempo.

"Jugamos 13 o 14 minutos en la dirección correcta en la primera parte, pero luego cometimos pérdidas que permitieron puntos fáciles del Efes y que provocaron una gran ventaja en los últimos cinco minutos del segundo cuarto, haciéndonos difícil competir. En la segunda parte tuvimos una mejor mentalidad, defendimos mejor y limitamos las pérdidas. Tuvimos opciones a dos minutos del final tras una gran remontada, pero otra vez, las pérdidas y sus buenos ataques decidieron el partido para el Efes", analizó.

Preguntado por si parte de las pérdidas fueron por la defensa del Efes en situaciones de "corte Iverson", un sistema ofensivo, se centró en las situaciones que sus propios jugadores pueden mejorar.

"Necesitamos analizar cómo cometimos las pérdidas. Puede que algunas fueran en situaciones específicas en esta situación, pero en general creo que no fue nuestro problema. Perdimos balones en situaciones sencillas, con ventaja...Creo que hay que pensar en qué podemos mejorar en las situaciones que entrenamos, pero no es esta situación en particular", concluyó.