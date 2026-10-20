Los Lakers dan la sorpresa con Dalton Knecht y Broony James justo antes del inicio de la NBA

Oleada de despidos en el último corte de todas las franquicias antes de que este martes arranque la temporada en la NBA

La NBA arranca este martes con auténticos partidazos y algunas ausencias. Los días previos al arranque de la Liga norteamericana han estado plagados de sorpresas en forma de descartes. Los equipos se han quedado con los jugadores con los que van a afrontar el campeonato, han mandado a algunos de sus jugadores a los clubes asociados de la Liga de Desarrollo (G-League) y otros a la agencia libre.

Ahí ha saltado la gran sorpresa en las últimas horas. Los Angeles Lakers anunciaban la pasada madrugada la salida del escolta Dalton Knecht, el que fuera hace dos años su gran esperanza para las temporadas venideras. El joven jugador no ha convencido ni ha evolucionado como creían y, de hecho, han preferido quedarse con Broony James, hijo de LeBron James, en la plantilla oficial antes que con Knecht.

Esa ha sido la gran sorpresa del último recorte necesario de cara a la nueva temporada de la NBA que se ha realizado en las últimas horas, aunque no el único. Los Lakers se han quedado con los jugadores reglamentarios en la plantilla antes de arrancar este miércoles ante los Golden State Warriors de Stephen Curry en el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

Otros de los nombres llamativos en este último corte ha llegado en los Milwaukee Bucks, quien han 'despedido' a Kevin Porter Jr., que ha entrado en la agencia libre a apenas unas horas de que oficialmente comience el campeonato. El ex del PAOK Salónica era importante en el equipo que lideraba Giannis Antetokounmpo y promediaba 14,9 puntos, 4,6 rebotes y 5,8 asistencias por partido. Sin el griego en sus filas, los Bucks han decidido tomar otro rumbo.

Los Memphis Grizzlies, que este año no contarán con jugadores españoles, han despedido a Walter Clayton Jr., que fue elegido en primera ronda del Draft 2025, y a Micah Peavy. A Tennessee llegó en el tramo final de la temporada pasada y promedió en los Grizzlies 9,7 puntos y 5,7 asistencias por encuentro. Los Knicks, por otra parte, se quedan con James Wiseman y cortan a Bruce Brown...

Lista completa de jugadores cortados en la NBA

Atlanta Hawks: Giorgi Bezhanishvili, Cameron Corhen, Kobe Johnson e Isaac McKneely.

Brooklyn Nets: Ben Humrichous, Dain Dainja y Dion Brown.

Charlotte Hornets: DaJuan Gordon, Pat Connaughton y Wyatt Fricks.

Chicago Bulls: Isaiah Stevens, Marquel Sutton, Peter Suder, Brandon Boston Jr., Drew Peterson, Jalen Bridges y Orlando Robinson.

Cleveland Cavaliers: Curtis Jones, Jaxson Robinson y Kadary Richmond.

Dallas Mavericks: Chris Mantis, Darin Green Jr., Guillermo Díaz-Graham, Jorge Díaz-Graham y Matt Cross.

Denver Nuggets: Lonnie Walker IV, Pedro Bradshaw y Steven Crowl.

Golden State Warriors: Miles Kelly, Dalen Terry, Tyler Burton y Alex Toohey.

Houston Rockets: Rafael Castro, Sean Pedulla, Cameron Matthews, Bryce Harris, Caleb McConnell.

Indiana Pacers: James Johnson, Keba Keita y Rienk Mast.

Los Angeles Clippers: Cam Christie, DeAndre Williams, Fletcher Loyer y Yuki Kawamura.

Los Angeles Lakers: Dalton Knecht, Cole Swider, Jahmir Young, William Kyle III, Rafael Castro y Aniwaniwa Tait-Jones.

Memphis Grizzlies: Walter Clayton Jr., Micah Peavy, Jordan Hawkins y Zach Cleveland.

Miami Heat: Dennis Smith Jr., Ian Schieffelin, J’Vonne Hadley, Lester Quiñones, Ezra Ausar, Kylor Kelley, Gabe Madsen y Benz Mbeng.

Milwaukee Bucks: Kevin Porter Jr., John Butler Jr. y Marcus Garrett.

Minnesotta Timberwolves: KJ Martin, Drew Timme, Norchad Omier, Antonio Reeves y Enrique Freeman.

New Orleans Pelicans: Caleb Houstan, Christian Koloko y Hunter Dickinson.

New York Knicks: Bruce Brown, Drew Eubanks, Ochai Agbaji, Tony Bradley y Dink Pate.

Oklahoma City Thunder: Andrew Holifield, Anthony Pritchard, Robert McCray V, Zhaire Smith, Dariq Whitehead, Buddy Boeheim, Nate Johnson, Lamar Wilkerson y Christoph Tilly.

Orlando Magic: Johnell Davis, Mike Sharavjamts, Kevin Knox, Malaki Branham y JD Davison..

Philadelphia 76ers: Duke Miles, Saint Thomas, Dillon Jones, Cris Carroll, Jameer Nelson Jr. y Taye Fields.

Phoenix Suns: Haywood Highsmith, Kennedy Chandler y Phillip Wheeler.

Portland Trail Blazers: Caleb Houstan, Jaylen Martin y Jeremy Sochan.

Sacramento Kings: Aaron Nkrumah, Damari Monsanto, Sean East II, Trhae Mitchell y Viktor Lakhin Tristen Newton y Elfrid Payton

San Antonio Spurs: Kendall Brown, Malik Williams, RJ Davis, Taelon Peter y Terry Taylor.

Toronto Raptors: Andre Jackson Jr., Chucky Hepburn, Trey Jemison III, Nimari Burnett, Jalen Celestine, Tyson Degenhart, Tyreke Key y Jamarion Sharp.

Utah Jazz: Chance Moore, Jaelen House, Mohamed Wague, Taylor Funk, Terrell Brown Jr., Tamar Bates y Jonas Aidoo.

Washington Wizards: Jazian Gortman, Skal Labissiere, Steve Settle III, Trevor Keels, Chris Livingston y Alondes Williams.