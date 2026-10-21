Aday Mara, 21 años: "Me hace gracia. La gente por ahí decía que no iba a jugar"

La nueva estrella del baloncesto español, tras hacer un gran partido frente a San Antonio Spurs y Victor Wembanyana, al que le puso un gran tapón, ha sacado pecho por su debut en la NBA en donde espera hace una gran carrera siguiendo los pasos de otros pívots españoles como Pau Gasol o Marc Gasol

Aday Mara es la nueva estrella o referente del baloncesto español después de que su debut en la NBA, con sólo 21 años, haya sido muy bueno ya que ha contribuido a que su equipo, Oklahoma City Thunder, haya conseguido la victoria sobre los San Antonio Spurs de Victor Wembanyama, considerado el mejor jugador de baloncesto del mundo. El pívot español, de 2,21 metros de alto, ha aprovechado su estreno y su buena actuación para sacar pecho y dejar un pequeño recado a sus críticos.

Aday Mara, en palabras a Aragón Deporte, ha explicado que la jugada en la que le ha puesto un tapón al Victor Wembanyama y también ha tenido un mensaje para aquellos que pusieron en duda su participación en la NBA en la que quiere estar mucho tiempo como hicieron otros pívots españoles como Pau Gasol y Marc Gasol.

El pívot español, natural de Zaragoza, ha explicado que se ha sentido bien en pista y ha dejado un recado para aquellos que pusieron en duda su debut en la NBA. "Me hace gracia porque parecía que no iba a jugar. La gente por ahí decía que no iba a jugar, así que bueno, otra cosa más que va bien, por así decirlo. Y nada, creo que está bien porque me he sentido bien jugando y he sentido que he ayudado bien al equipo. Así que contento".

Aday Mara, le pone un tapón a Victor Wembanyama en su debut en la NBA con Oklahoma City Thunder.

Por otro lado, Aday Mara, que ha contribuido a la victoria de Oklahoma City Thunder sobre San Antonio Spurs con 7 puntos, 2 rebotes,1 asistencia y 1 tapón, ha analizado el tapón que le ha puesto a Victor Wembanyama. "La primera jugada que tengo, que hago un aro pasado y había pensado en hacer un mate, pero estaba mirando a ver cómo era todo... pero bueno, lo veo ahí. Al final lo he visto tantas veces en la tele, que lo ves jugar y más o menos te aprendes como es él, cómo él juega y es una cosa que nos dicen los grandes, no bajarla y tal. O saltaba ahí antes o si no hacía un mate".

Aday Mara, feliz por debutar en la NBA con sus padres viéndolo

Aday Mara se ha mostrado feliz porque su debut en la NBA haya sido delante de sus padres. "Sí, ha sido emotivo por lo que has dicho. Porque mis compañeros que me han dado la bola, que yo no lo había pensado, que me lo voy a quedar como recuerdo que es muy bonito. Y luego tener a mis padres aquí, que también es el cumpleaños de mi padre hoy, así que ha sido muy bonito que ellos puedan estar, que pueda celebrar el cumpleaños de mi padre con él y con mi madre y que hayan podido venir aquí a ver el partido".

Por último, ha dejado un mensaje para los zaragozanos y españoles que lo van a seguir de cerca en la NBA. "Igual lo que he dicho antes, un poco. Que gracias por el apoyo y por estar ahí, que se nota y que de verdad me siento súper querido cada vez que voy a Zaragoza. Y eso, que muchas gracias. Y ahora lo siento, que estemos en el Oeste y que sean tan tardes los partidos".