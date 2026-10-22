De Larrea sufre en la NBA, Baba Miller sorprende y Doncic firma su primera exhibición

Desigual debut en la NBA de los españoles De Larrea y Miller en una noche de estrenos (Antetokounmpo, Anthony Davis, Leonard...)

Si el martes, la NBA vivió el estreno de Aday Mara, en la segunda jornada de la temporada fue el turno de Sergio de Larrea y de Baba Miller, dos españoles que se estrenaron con suerte desigual en la mejor Liga del mundo.

El base vallisoletano no tuvo el protagonismo espero en los Dallas Mavericks y su equipo perdió con claridad en Houston (128-110). De Larrea jugó 6 minutos y 51 segundos, no anotó, pero sí pudo aportar 2 rebotes y 1 asistencia. Más tiempo y mejor resultado tuvo el ex del Real Madrid Baba Miller. El alero balear se fue a los 9 minutos, 4 puntos (2 de 2 en tiros de campo), 3 rebotes y una asistencia en la victoria de los Clippers frente a los Kings (121-96).

La actuación de los españoles llegó en una noche que había generado mucha expectación. Si el primer día ya se pudo ver a Aday mara ponerle un tapón a Wembanyama o a LeBron James brillar con los Sixers ante los campeones Knicks, esta vez los que se estrenaban con sus nuevos equipos eran Giannis Antetokounmpo (Heat), Anthony Davis (Wizards) o Kawhi Leonard (Raptors). Además del regreso de Tyrese Haliburton con los Pacers tras un año en blanco.

En uno de los duelos más esperados de la jornada, Anthony Edwards lideró el triunfo de los Minnesota Timberwolves por 131-106 en Miami y aguó el debut de Antetokounmpo, quien respondió con 35 puntos y 6 rebotes tras dejar Milwaukee después de 13 temporadas.

Los Lakers ganan a ritmo de Doncic

Quienes no fallaron en esta nueva etapa si LeBron James fueron Doncic y sus Lakers. "Va a ser el comienzo de una nueva etapa", señaló el esloveno, que piloto a Los Angeles Lakers hacia una incontestable victoria de 127-105 contra los Golden State Warriors de Stephen Curry.

Doncic acabó como máximo anotador del encuentro con 28 puntos (7 de 18 tiros y 7 asistencias). El nuevo, Walter Kessler (26 puntos, 12 de 12 en tiro), se compenetró muy bien con Doncic y Reaves y, entre los tres, pasaron por encima de los Warriors, que sucumbieron cuando a Curry se le acabó la gasolina.

Walker Kessler reconocía que Doncic ha sido clave en su rápida adaptación. "Es muy listo. Es increíblemente inteligente. Su inteligencia para el baloncesto es asombrosa", admitía el ex de los Jazz.

Su entrenador, JJ Redick, quiso destacar un triple desde medio campo de Doncic que levantó a los aficionados de los Lakers. "Cuando (Doncic) tira de media cancha, especialmente cuando está plantado así y no hay un defensor enfrente, casi esperas que entre. Sé que por mi parte, incluso cuando era su compañero en los Mavs, perdí mucho dinero contra él. Así que la espero dentro", admite el técnico angelino.

Resultados NBA 22 de octubre de 2026

Washington Wizards 128-116 Milwaukee Bucks

Orlando Magic 125-132 Atlanta Hawks

Miami Heat 106-131 Minnesota Timberwolves

Brooklyn Nets 103-110 Charlotte Hornets

Toronto Raptors 135-92 Chicago Bulls

New Orleans Pelicans 120-123 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 123-103 Utah Jazz

Houston Rockets 128-110 Dallas Mavericks

Los Angeles Lakers 127-105 Golden State Warriors

Portland Trail Blazers 124-83 Phoenix Suns

Los Angeles Clippers 121-96 Sacramento Kings