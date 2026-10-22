Alejandro Davidovich, 27 años: "Parezco guiri, pero soy español puro y duro y no me pienso cambiar"

El tenista es uno de los deportistas nacionales que más está brillando más en las últimas semanas después de haber sido campeón en el Masters 1000 de Shanghái. Nació y se crio en Málaga, pero sus antepasados se remontan a Rusia y a Suecia

Alejandro Davidovich Fokina es uno de los nombres propios del tenis español ya que este malagueño de 27 años ha demostrado, junto a Rafa Jódar, que el deporte de la raqueta de nuestro país no sólo vive de Carlos Alcaraz. El andaluz está en el mejor momento de su carrera deportiva después de haber ganado el Masters 1000 de Shanghái, siendo el primer jugador español que se hace con ese torneo. Un Alejandro Davidovich Fokina que siempre se ha sentido orgulloso de ser español y que también ha defendido su nacionalidad a pesar de que sus antepasados se remontan a Rusia y a Suecia.

Alejandro Davidovich, orgulloso de ser español

Alejandro Davidovich Fokina nació y se crio en Málaga, concretamente en La Cala del Moral, aunque con esos apellidos se puede deducir que sus padres no son españoles aunque sí es cierto que se establecieron en la localidad andaluza hace ya bastante tiempo lo que desembocó en que ahí creciera el joven tenista español.

Alejandro Davidovich Fokina es hijo de Eduard Mark Davidovich, de origen ruso y nacionalidad sueco-rusa, que fue boxeador profesional, y de Tatiana Fokina, de nacionalidad rusa, que ha trabajado en el sector administrativo y educativo. Ambos se mudaron a España en donde nació un Alejandro Davidovich Fokina que nunca ha dudado en dejar claro que es español tal y como manifestó en una entrevista en El País en el año 2021. "Parezco guiri, pero soy español, ¿eh?. Malagueño de pura cepa"

Aficionado reconocido del Real Madrid, tal y como se puede leer en su biografía en la página web de la ATP, Alejandro Davidovich Fokina nunca ha pensado en cambiar de nacionalidad. "Soy español puro y duro y no me pienso cambiar", señaló en el pasado en El Confidencial.

Tal es su compromiso con España que Alejandro Davidovich Fokina es uno de los cinco tenistas elegidos por David Ferrer para intentar ganar la Copa Davis 2026 que se va a disputar del 24 al 29 de noviembre en Bolonia (Italia) en donde el equipo español desea conquistar un trofeo que se le resiste desde el año 2019.

Alejandro Davidovich, un amante de los animales y las mascotas

Al margen de su talento en el tenis, Alejandro Davidovich Fokina es una persona muy comprometida con los animales ya que impulsa varios proyectos para el cuidado de las mascotas, siendo su principal plataforma Adoptas.org.

El tenista español explicó hace tiempo por qué está tan implicado en ayudar a los animales. "Cuando empezó lo del covid, vi una noticia que decía que los abandonos se habían multiplicado en un 25 por ciento en España, y me pareció tristísimo; aparte de eso, somos el país con el porcentaje más elevado de abandonos en Europa, lo cual no dice nada bueno. Cuando leí eso, mi chip cambió".

Alejandro Davidovich Fokina siempre ha defendido el compromiso que hay que tener cuando una persona se hace cargo de una mascota. "Un animal no es un juguete, pero la gente todavía no está demasiado concienciada en España. Algunos piensan que los tienes durante un tiempo y luego puedes tirarlos por ahí. Pero no, no puede ser. Estamos en el siglo XXI. Me enfurece que se desprecie la vida de un animal, así que hemos creado una plataforma en la que somos intermediarios entre las protectoras y las personas que desean adoptar. Queremos crear una serie de filtros y canales con el objetivo de agilizar y facilitar el proceso. Desde hace unos meses estamos trabajando en una fundación para ayudar a las protectoras a obtener recursos, tanto en el tema de las comidas como en el de la atención veterinaria".