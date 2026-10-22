Toni Nadal, tío de Rafa Nadal: "A Rafa le apetecerá. No sé en qué momento, pero ya le tocará"

El que fuera entrenador del mejor deportista español de la historia ha dado pistas de uno de los futuros trabajos de su sobrino, retirado desde 2024. El técnico ve al balear siendo el capitán de España en la Copa Davis

Rafa Nadal se encuentra alejado del tenis profesional desde que decidiera dejar de jugar en el año 2024, pero eso no implica que el mejor deportista español de todos los tiempos no haya a unirse al circuito tenístico en el futuro como entrenador. Sin embargo, dicha opción no es la única que le atrae al balear según ha señalado Toni Nadal, su tío y su ex entrenador entrenador, que es una de las personas que mejor lo conoce y que es una voz autorizada a la hora de hablar de las posibilidades de un Rafa Nadal al cual le puede gustar el ser capitán de España de la Copa Davis.

Toni Nadal señala a Rafa Nadal como futuro capitán de España de la Copa Davis

Uno de los temas de debate en el deporte español es la salida de David Ferrer como capitán de España de la Copa Davis después de que termine este año 2026. El valenciano ha decidido dejar su puesto, que irá a manos de Marc López, para centrarse en otros proyectos.

Toni Nadal ha dicho que a Rafa Nadal, su sobrino, le gustará algún día el reto de ser capitán de España de la Copa Davis. "A Rafa le apetecerá ser capitán de la Davis. No sé en qué momento, pero ya le tocará. Además, Rafa es de los que hacen grupo. La capitanía es casi un premio a la carrera de estos grandes jugadores que se lo merecen y tiene que ser más o menos rotativa", ha explicado en el programa RadioEstadio Noche de Onda Cero.

A pesar de todo, Toni Nadal no ve a Rafa Nadal siendo capitán de España de la Copa Davis ya que respeta que Mac López haya sido el elegido de cara a las próximas temporadas. "Marc López es una bellísima persona y se lleva bien con todo el mundo y sabe mucho de tenis. Conozco a David Ferrer. Como persona es un 10 y la decisión que tome será por el bien del equipo español", ha argumentado.

Rafa Nadal, de momento, está centrado en otros proyectos, tanto personales como laborales, y en especial en su academia, los cuales no le dejan tiempo actualmente para hacerse cargo de la capitanía de España de la Copa Davis.

España, a cerrar la etapa de David Ferrer como capitán con una gran Copa Davis 2026

David Ferrer va a dejar su puesto de capitán de la Copa Davis, pero antes va a disputar la final a 8 que se disputa en Bolonia el próximo mes de noviembre, entre los días 24 y 29.

El equipo español parte como uno de los grandes favoritos a pesar de que en la superficie en la que se juega, dura bajo techo, no es de las preferidas para los tenistas nacionales.

Sin embargo, España va a llevar a un equipo potente que estará formado por Carlos Alcaraz y Rafa Jódar para los partidos individuales, mientras que Pedro Martínez y Marcel Granollers serán los encargados de disputar los encuentros de dobles. Cierra el cinco seleccionado Alejandro Davidovich Fokina quien ha sido elegido por David Ferrer por su buen momento de forma, viene de ganar el Masters 1000 de Shanghái, y por su capacidad para jugar partidos individuales y de dobles a gran nivel.