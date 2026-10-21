Carlos Moyá, 50 años: "Rafa Nadal me pareció un niño muy tímido y educado, que apenas hablaba, pero en la cancha su intensidad era altísima para alguien de su edad"

El que fuera entrenador del mejor deportista de la historia de España recordó cuando conoció a su pupilo, al que dirigió entre 2017 hasta 2024, asegurando que le sorprendió cómo se transformaba en la pista ya que Rafa Nadal jugaba ya a gran nivel con sólo 12 años

Al margen de su tío, Toni Nadal, pocos conocen mejor a Rafa Nadal que Carlos Moyá ya que el balear no sólo fue su rival durante muchos años en el circuito ATP sino que luego se encargó den entrenarlo desde el año 2017 hasta el 2024 cuando Rafa Nadal decidió retirarse. Carlos Moyá, quien actualmente no entrena a ningún jugador, recordó cómo conoció a Rafa Nadal y lo sorprendido que quedó cuando peloteó un rato con él cuando el de Manacor sólo tenía 12 años de edad.

Carlos Moyá señaló que quedó impresionado por el cambio que tuvo Rafa Nadal cuando le conoció. Callado antes de comenzar a entrenar, pero una auténtico prodigio sobre la pista de tenis. "Me pareció un niño muy tímido y educado, que apenas hablaba. Pero en la cancha se transformaba y su intensidad era altísima para alguien de su edad", recordó en palabras a la ATP.

Lo que más sorprendió a Carlos Moyá es que Rafa Nadal, por aquel entonces, sólo tenía 12 años. “Conocí a Rafa en Stuttgart, estaba jugando en un torneo del Nike Junior Tour, en la categoría sub 12, y yo estaba jugando el Masters 1000 en la misma ciudad”.

De hecho, el balear estaba compartiendo en aquel momento pista con la leyenda alemana Boris Becker. “Yo estaba jugando con Becker y Rafa Nadal vino al entrenamiento el día anterior con alguien de Nike, quien me lo presentó. Me pidieron que jugara 10 minutos con él, y estuvimos un rato practicando”.

Carlos Moyá habla sobre entrenar a Rafa Nadal

Carlos Moyá también rememoró cómo es entrenar a Rafa Nadal, que ganó un total de 22 Grand Slams durante su carrera deportiva. El entrenador explicó cómo empezó a trabajar con él.

Carlos Moyá dijo que la relación entrenador-jugador se inició a finales de 2016. "Me alegró muchísimo recibir la llamada del equipo, pero antes quería hablar a solas con él".

El balear señaló cómo llegaron a un acuerdo pronto y cómo Rafa Nadal quería mejorar sus resultados después de dos años, 2015 y 2016, en donde el de Manacor no había estado luchando por ganar Grand Slams. "Venía de dos temporadas en las que las cosas no le habían ido bien, tenía 30 años y no sabía qué hacer con su futuro. Nos sentamos a hablar en mi casa y me expuso sus objetivos. No dudé ni un instante en aceptar porque vi que era capaz de alcanzarlos".

Carlos Moyá también manifestó que ni la marcha de Toni Nadal, el tío de Rafa Nadal decidió irse de manera definitiva tras la temporada 2017, hizo que aparecieran dudas sobre si el balear volvería a ganar. "Tenía muchísima confianza en él y, al ver su deseo de volver al lugar que le correspondía, la cima y ganar títulos de Grand Slam, no dudé en unirme al proyecto".

A sus 50 años, Carlos Moyá está ahora mismo libre después de que Rafa Nadal decidiera retirarse en el año 2024. El balear está a la espera de que le llegue una oferta de un tenista que le motive para volver a entrenar en el circuito ATP.