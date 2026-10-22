Nico Paz: "Nací en España, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol"

Natural de Santa Cruz de Tenerife, es hijo del ex jugador Pablo Paz. El atacante explicó en el año 2024 que se decantó por el combinado albiceleste por la pasión con la que se vive el fútbol en el país americano y también por seguir los pasos de su padre

Nico Paz es uno de los hombres de moda en el fútbol mundial. A sus 22 años, el futbolista del Como 1907 está brillando con luz propia tanto en la Serie A de Italia como en la UEFA Champions League. A pesar de su juventud, Nico Paz ya es considerado uno de los mejores jugadores del mundo el cual ya no puede jugar con España porque el atacante decidió defender la camiseta de Argentina cuando ha nacido en Santa Cruz de Tenerife. Decisión que tomó en el año 2022, pero que explicó en el año 2024.

Nico Paz prefirió a Argentina antes que a España

Criado y formado en las categorías inferiores del fútbol español, pasó por los escalafones inferiores del CD Tenerife y del Real Madrid, Nico Paz dijo que aunque ama a los dos países se decantó jugar con la selección Argentina antes que con la de España. "Yo nací en España. Amo a los dos países, pero al final decidí representar a Argentina. Creo que es el país que más me representa, por cómo se vive el fútbol y por mi padre, que es un orgullo seguir sus pasos. Jugó unos Juegos Olímpicos y un Mundial. Un orgullo seguir sus pasos", razonó en declaraciones a DSport Radio en el año 2024.

Con todo, Nico Paz aclaró que su padre, Pablo Paz, que jugó el Mundial 98 con Argentina, no tuvo ninguna influencia en su decisión. "Es un consejero, ha vivido este mundo, sabe más que nadie. Pero me deja tranquilo, me deja decidir, que haga lo que sienta. No me incita a las decisiones, me deja libre".

Desde que en 2022 aceptó la primera invitación de las categorías inferiores de Argentina, Nico Paz es un caso cerrado para España. Por su parte, Nico Paz ha ido quemando etapas con la selección albiceleste, debutando con el primer equipo en el año 2024 e incluso siendo convocado para disputar el Mundial 2026 que, por cosas del destino, perdió Argentina contra España en la gran final.

Nico Paz, un talento que no para de crecer

Nico Paz actualmente está considerado como uno de los mejores jugadores del mundo y es líder del Como 1907 que no dudó en pagar cerca de 70 millones de euros al Real Madrid el pasado verano para conseguir su fichaje.

Al internacional argentino no le ha pesado el precio que pagó el club italiano ya que en este arranque de temporada ya suma 4 goles y 5 asistencias en los 10 partidos que ha disputado entre Serie A y UEFA Champions League. Sin embargo, ha sido su actuación en el partido contra el Manchester United en el que ha marcado 2 goles y ha dado 1 asistencia el que lo ha puesto en boca de todos.

Nico Paz tiene un gran futuro y está llamado a ser una de las estrellas del fútbol mundial. Por lo pronto, en Argentina hay confianza plena de que puede ser unos de los líderes de la nueva selección albiceleste que acaba de perder a Leo Messi.