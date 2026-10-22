Dan como ganador del Balón de Oro a Harry Kane y éste no puede aguantarlo más: "Es muy estresante para todos"

En Inglaterra ya han llegado a publicar que Harry Kane hasta se habría hecho ya fotos con el Balón de Oro, algo que él niega

"Es muy estresante para todos". Harry Kane está harto de todo lo que se está moviendo en torno a la posibilidad de que él gane el Balón de Oro. Es desde hace mucho el gran favorito en las apuestas, en su país están volcados con él por esa posibilidad, la gala se celebra en Londres... pero nadie sabe nada y aunque hasta ahora se negaba a hablar de la opción de ganarlo, al final ha tenido que admitir que todo este proceso previo es más negativo que positivo.

Así lo admitió tras el Bayern-Arsenal de este miércoles a los medios británicos desplazados a Múnich, que querían hablar con su capitán. "Creo que mi mujer prefería saberlo, y también mi familia. Es muy estresante para todos", afirmó el delantero del Bayern.

Kane es consciente de la expectación que hay en su país con la posibilidad de que se corone con ese preciado trofeo. Desde que hace 25 años lo ganara Michael Owen, con polémica, ningún inglés se ha acercado a la posibilidad de llevárselo y el gran año del delantero del Bayern, donde ha completado la segunda mejor temporada realizadora de un jugador en toda la historia, le convierte en uno de los favoritos.

En los últimos días han aparecido señales y rumores de todo tipo. El último, publicado incluso por medios ingleses (GOAL o The Athletic), es que Harry Kane habría ganado el preciado trofeo y ya había realizado las fotos típicas con el Balón de Oro para la revista France Football.

Desde lo de Vinicius no se filtra el ganador

Las palabras del delantero en Múnich demuestran que no es verdad. Pero es que, además, las fotos ya no se hacen antes de la gala -antes sí porque no había esa gala- y, de hecho, desde que en 2024 se filtró que Vinicius Jr. no sería el ganador y el brasileño no acudió, no se filtra el nombre del que se llevará este preciado trofeo.

"Entiendo por qué no lo dicen, así se aseguran de que va todo el mundo, y más gente lo ve si no se sabe. Pero bajo mi punto de vista me gustaría saberlo y no tener que esperar toda la noche. Tendremos que disfrutarlo y no estresarnos demasiado", asegura un Kane que quiere ser el quinto inglés en ganar el Balón de Oro tras Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978 y 1979) y Michael Owen (2001).

El hecho de que los medios británicos le den por ganador y de que, en las casas de apuestas, aparezca como claro favorito desde hace meses no le ayudan a llevarlo mejor. De hecho, le añaden más presión. Sobre todo porque desde España sigue existiendo la convicción de que será un jugador de La Roja y desde Francia apuntan claramente a Mbappé. Kane sabe a lo que se enfrenta y a que el Balón de Oro no está tan seguro como le dicen en su país.

Harry Kane tendrá que acudir el lunes al London Palladium Theatre sin saber si saldrá de ese lugar con un premio dorado o Inglaterra tendrá que seguir esperando.