Demoledor parte del PSG que confirma la grave lesión de Kvaratskhelia y avisa sobre Dembelé y Marquinhos

El cuadro parisino ha informado este miércoles, horas después del duelo ante el Barcelona de la Champions League, del alcance de la lesión del georgiano. Casi con total probabilidad el pupilo de Luis Enrique se perderá toda la temporada

El PSG se convirtió este pasado martes en el primer equipo que es capaz de dejar en la lona al FC Barcelona de Hansi Flick. El cuadro parisino se impuso en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League por 4-2 en un encuentro en el que lo culés empataron hasta en dos ocasiones pero que gracias a los tantos locales de Marquinos y Fabián, terminaron imponiéndose.

El triunfo del PSG de Luis Enrique ante el FC Barcelona no le salió gratis a los vigentes campeones de la Champions League ya que los parisinos perdieron hasta a tres hombres a consecuencia de diferentes lesiones: Kvaratskhelia, Marquinhos y Ousmane Dembelé. Los pronósticos pintaban peor para el georgiano que cuando se alcanzaba la hora de partido, en un choque con Xavi Espart, terminó en el suelo doliéndose de su rodilla derecha.

El PSG confirma la grave lesión de Kvaratskhelia ante el FC Barcelona

Viendo las imágenes, la lesión que podría tener Kvaratskhelia no apuntaba a ser leve y así lo ha confirmado el parte médico del PSG este mismo miércoles. El parte médico ofrecido por e PSG habla de "rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha". Kvaratskhelia tendrá que pasar por el quirófano en los próximos días tal y como informaba el propio PSG en sus canales oficiales.

Kvaratskhelia, un fijo para Luis Enrique en el PSG

Kvaratskhelia llegó al PSG en el mercado de fichajes de invierno de la 2024/25 después de pagar los parisino un montante de 70 millones de euros. Después de dos temporadas y el comienzo de la 2026/27, Kvaratskhelia estaba logrando este curso convertirse en un fijo para Luis Enrique en la delantera aunque en el arranque de esta Champions League fue suplente ante el Slovan.

Kvaratskhelia cae en la acción con Xavi Espart

El resto de damnificados del duelo entre PSG y Barcelona: Dembelé y Marquinños

Además de Kvaratskhelia, el PSG tuvo que realizar también dos cambios por diferentes lesiones. La primera llegó cuando se habían disputado los primeros 20 minutos de partido. Dembelé pedía el cambio y en su lugar entraba un viejo conocido del Barcelona, Ferran Torres. El valenciano dispuso de una de las mejores ocasiones del primer tiempo antes de golazo de Doué.

En relación a Dembelé, el PSG ha informado de una lesión en el muslo izquierdo, por lo que permanecerá "bajo cuidados" en las próximas semanas. El último de los 'caídos' en el partido entre PSG y Barcelona fue Marquinhos, que casi al mismo tiempo que Kvaratskhelia, sufrió una lesión en el muslo derecho. El PSG ha ofrecido la misma información del capitán del cuadro parisino que la dada sobre Dembelé. Por tanto, la victoria del PSG ante el Barcelona no le salió precisamente 'gratis' a los de Luis Enrique.