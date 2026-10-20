Resultados y clasificación actualizada de la fase liga de la Champions League tras la derrota de Barcelona y Villarreal y el empate del Atlético de Madrid

El Villarreal perdió a pesar de ponerse 0-2 por delante. El Barcelona empató en dos ocasiones pero en la segunda, los tantos de Vitinha y Fabián mandaron al traste las ilusiones blaugranas. Los de Simeone,con gol de Julián, aguantaron en la segunda mitad con uno menos. El City se impuso con claridad al AEK

La jornada 3 de la fase liga de la Champions League deparó este martes un total de nueve encuentros, de los cuales siete, se disputaron a partir de las 21:00 horas (hora peninsular española). En el turno de las 18:45, El Fenerbahce fue incapaz de pasar del empate ante un Slavia de Praga que no le perdió la cara al encuentro en ningún momento. El resultado final fue de 2-2. En Baku, no sin esfuerzo, el Dortmund firmó un nuevo triunfo tras la derrota de la jornada anterior ante el Bodo. El Sabah Baku se queda con tres puntos en la zona baja de la tabla.

El Nápoles abre la cascada de goles con un Villarreal sin complejos

El primero de los goles en los encuentros de las 21:00 horas, llegó en Nápoles con un tanto de muy bella factura que firmó Politano cuando no se había cumplido siquiera el primer minuto de partido. Pero la sorpresa llegó también relativamente pronto en Anfield. El Villarreal, por mediación de Mikautadze, se adelantaba en el marcador cuando aún no se habían cumplido los cuatro primeros minutos de partido. El error grosero de Virgil van Dijk propició que Iñigo Pérez golpease primero ante su amigo Andoni Iraola.

Mario Hermoso adelantó a la Roma ante el Slovan

Con el primer gol del Manchester City en el Etihad, se hizo esperar el cuarto de la tanda de las 21 horas. Fue en Roma y su autor, un viejo conocido de LaLiga como Mario Hermoso, ex del Atlético de Madrid. Remató una acción en boca de gol después de un centro medido. Si en Roma había gol, en París, el PSG de Luis Enrique lamentaba la lesión de Ousmane Dembelé. En su lugar salía un ex del Barcelona como Ferran Torres para enfrentarse a los de Hansi Flick. Fue Ferran precisamente el que dispuso de una de las mejoras ocasiones para los parisinos pero Joan García evitó el tanto.

Cardona hace el segundo para el Villarreal y el Atlético se pone por detrás

Cuando los encuentros alcanzaban la media hora, llegó el tanto, el segundo, del Villarreal después de una gran jugada que empezó desde atrás. Pero ahí no se quedaron las hostilidades en esta jornada de la Champions con el empate del Bodo en Nápoles. Entre tanto, el PSG seguía asediando la portería de Joan García en busca del primero en París. En torno al minuto 37, el Atlético de Simeone vio como el Stuttgart se adelantaba en Alemania.

El PSG se adelanta ante el Barcelona

El PSG estaba siendo mejor que el Barcelona y así lo confirmó Doué con un golazo en el 38 para marcar su segundo gol en la presente edición de la Champions League. Por otro lado, Roma y Nápoles hicieron el segundo gol en sus respectivos encuentros ante Slovan y Bodo. En el siguiente minuto del gol del PSG, el Barcelona por mediación de Fermín, tuvo una gran ocasión que el guardameta parisino acertó a despejar. Así se fueron los partidos de las 21:00 horas al descanso en esta jornada 3 de la Champions League.

Julián Álvarez hace el empate para el Atlético de Madrid

Arrancaron los segundos tiempos de los encuentros de las 21 horas con el empate del Atlético de Madrid en Alemania. Julián Álvarez fue el más listo de la clase y golpeó para los colchoneros en el 46. El segundo de los tantos de las reanudaciones llegó en Roma, donde los locales, por mediación de Pisilli, aprovechó una indecisión en defensa del Slovan para sentenciar en el olímpico. Los romanos hicieron el cuarto poco después, cuando se rozaba la hora de partido y el AEK recortó distancias ante el City.

El PSV se adelanta en Portugal y Xavi Espart empata para el Barcelona en París

En el único partido que no había tenido goles en esta jornada tercerea de la Champions League, el Oporto frente al PSV, los neerlandeses se adelantaron en el 58 después de que los lusos fallasen en la salida de balón, una gran acción por derecha y el remate dentro del área de Til. Con el City sentenciando con el tercero ante el AEK, el Barcelona, invicto en Liga, empató ante el PSG con un gran gol de Xavi Espart que aprovechó un desajuste defensivo de los de Luis Enrique en el 55.

El Villarreal sucumbe al Liverpool, el Bodo empata en Nápoles y el PSG hace el segundo ante el Barcelona

Si el Villarreal se había impuesto con claridad al Liverpool en el primer tiempo aunque al descanso el marcador luciese un 2-2, los de Iraola superaron a los de Iñigo Pérez en el segundo con el tercero y el cuarto en apenas cinco minutos, los que van desde el 63 hasta el 68. Por otro lado, el Bodo confirmaba la sorpresa momentánea empatando en Nápoles a dos. En París, Joan García no podía hacer nada ante un cabezazo magistral de Lucas Hernández.

El Nápoles se adelanta y el PSG responde al empate del Barcelona

El Bodo se las prometía felices después de hacer el 2-2 pero el Nápoles, gracias a un cabezazo de Mc Tominay, hizo el 3-2 a falta de un cuarto de hora. En París posiblemente pensaron lo mismo tras el tanto de Lucas Hernández pero Lamine Yamal sigue empeñado en demostrar que es ahora mismo el mejor jugador del mundo.

El español cogió el esférico en banda derecha y con un gran disparo con su pierna izquierda, superó al guardameta del PSG por el palo corto cuando nadie esperaba esa resolución. Pero al Barcelona le duró poco la alegría ya que primero Vitinha y luego el español Fabián, hicieron el tercero y el cuarto para los parisinos.

Tramo final de infarto en la tercera jornada de la fase liga de la Champions League

Los minutos finales en los encuentros de las 21 en la fase liga de la Champions League depararon a un Bodo que se quedó con el 4-3, al Villarreal acortando distancias por mediación de Oluwaseyi y el Manchester City protagonizando la goleada del día ante el AEK. La Roma marcó un quinto gol pero quedó anulado. El Atlético de Madrid aguantó el tramo final del encuentro con 10 y sumó un punto ante el Stuttgart.

Resultados de la tercera jornada de la fase liga de la Champions League actualizados

Clasificación actualizada de la Champions League