Tras la sanción de Portugal, Cristiano Ronaldo recibe un doloroso ataque: "No corría sin balón, pero con él tampoco"

Erik Ten Hag, ex técnico del Manchester United en la última etapa del luso, atizó con dureza al actual jugador de Al Nassr en una entrevista con The Athletic. "Decepcionó al equipo y me falló a mí"

Cristiano Ronaldo volvió a ser actualidad este pasado lunes cuando se dio a conocer la sanción que le ha impuesto la Federación Portuguesa de Fútbol tras la espantada que llevó a cabo en la última concentración de la selección lusa. Cristiano Ronaldo no se tomó nada bien que Jorge Jesús le pusiese a calentar para al final no entrar al terreno de juego y en mitad de la concentración, decidió irse sin el permiso pertinente.

Esta decisión ya tiene castigo oficial y aunque parezca un tanto ridícula, la Federación Portuguesa le ha impuesto una multa de 255 euros y una sanción de 30 días sin poder ser convocado por Portugal. De este modo, Cristiano Ronaldo no estaría previsiblemente en la convocatoria del próximo mes de noviembre en el que los pupilos de Jorge Jesús se medirán a Noruega y Gales.

No corren buenos tiempos para Cristiano Ronaldo y menos aún después de las últimas declaraciones de uno de los entrenadores que terminó provocando que el luso pusiese rumbo a Arabia Saudí desde el Manchester United: Erik Ten Hag.

Ten Hag atiza a Cristiano Ronaldo por su nivel en el Manchester United

El técnico neerlandés, en una entrevista para The Athletic, recordó como fue convivir y entrenar a Cristiano Ronaldo. Ten Hag también terminó saliendo del Manchester United de manera bastante tumultuosa a pesar de haber conquistado una Carabao Cup y una FA Cup. Erik Ten Hag reconoció la admiración que sentía por Cristiano Ronaldo y narró un episodio en una visita a Portugal para dejarle claro que el equipo estaba por encima de todo: "Decepcionó al equipo y me falló a mí. Fui a Portugal a hablar con él antes de llegar al United. Le respetaba mucho, pero como entrenador tienes que tomar las mejores decisiones para el equipo".

Pero Erik Ten Hag elevó el tono al hablar directamente del estado físico de Cristiano Ronaldo, una de las características más destacadas del luso y por las que siempre ha sido elogiado: "Yo le decía: Ronnie, todos trabajan para que tu juegues en tu mejor posición (delantero centro), pero si no te da para llegar al área, no puedes marcar goles. No era capaz. Es mentira que yo esperase que presionase, estaba agotado y no iba a poder, pero lo cierto es que no corría sin balón, pero con él tampoco. El motivo era que no se estaba preparando".

Cristiano Ronaldo no estaba en su mejor nivel físico según apunto Ten Hag y a pesar de ello, el técnico neerlandés le avisó de que si cogía la forma adecuada, podría reservarse en los entrenamientos: "Les decía que podían ‘guardar piernas’ en los entrenos, pero eso se hace cuando estás en una forma perfecta. Para poder hacerlo, primero tienes que alcanzar los niveles adecuados de forma física".

Por último, se mostró resignado con que un equipo como el Manchester United tiene que aceptar a un jugador top como en su momento Cristiano Ronaldo, pero este también tenía que estar en su mejor forma física para ayudar al grupo: "Cada equipo top tiene que aceptar al jugador de élite, pero el jugador de alto nivel tiene que trabajar para el equipo".