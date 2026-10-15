La vuelta de Cristiano Ronaldo a Portugal tras su polémica salida: "Cuando somos traicionados, volver a la normalidad es muy complicado"

El luso, que durante la última ventana de compromisos internacionales abandonó la concentración por diferencias con el seleccionador Jorge Jesús, tendría muy complicada su vuelta según su hermana, Elma Aveiro. "Mi posición es de tristeza porque el pueblo portugués lamentablemente olvida lo que ya se ha hecho y piensa que en el presente se debe hacer de otra manera", afirmó

Cristiano Ronaldo fue protagonista en el último parón de selecciones. Pero el que fuera jugador de Manchester United, Real Madrid o Juventus y que actualmente, a sus 41 años, milita en Al Nassr, no brilló como se podría esperar de un jugador de su talla. Cristiano Ronaldo fue noticia después de que abandonase la concentración con Portugal después de que el seleccionador Jorge Jesús afirmase en rueda de prensa que no existía ningún problema con el luso.

Cristiano Ronaldo no se lo pensó y dejó tirada a Portugal para poco después, avisar a través de sus redes sociales, que daría las explicaciones de lo que había sucedido llegado el momento. En un extenso comunicado, Cristiano Ronaldo asumió ciertos errores con Portugal, admitió que después del Mundial tenía preparada una carta de renuncia a la selección y también reconoció sentirse traicionado por el seleccionador Jorge Jesús después de que este incumpliese un acuerdo de minutos por partido. Con Cristiano Ronaldo abandonando la concentración de Portugal, su hermana, Elma Aveiro, también explotó en redes sociales.

La hermana de Cristiano Ronaldo ve complicado el regreso a Portugal

Elma Aveiro confesó que para ella también está siendo complicado ver a su hermano Cristiano Ronaldo sufrir por la situación que se está dando con la selección de Portugal: "Mi posición es de tristeza porque el pueblo portugués lamentablemente olvida lo que ya se ha hecho y piensa que en el presente se debe hacer de otra manera. Incluso me quedo sin palabras, es muy difícil ver a mi hermano superar esto. Él es una de las personas que menos se merecía".

Tampoco se mostró muy optimista Elma Aveiro cuando explicó la situación y cómo tanto Ronaldo como Jorge Jesús lo están pasando mal: "Es más por no por no, que sí. Creo que tanto [Cristiano como Jorge Jesús] están heridos, fue una situación en la que no vivieron yo, hablo por mi hermano. Creo que es una situación que está atrapada allí, veamos qué va a pasar". La hermana de Cristiano Ronaldo fue más allá y habló de traición. "No lo sé, es muy complicado. Cuando somos traicionados después para volver a la normalidad es muy complicado".

Cristiano Ronaldo vuelve a sonreir con Al Nassr

La próxima oportunidad de Cristiano Ronaldo de volver a Portugal

Mientras que Cristiano Ronaldo sigue tratando de acercarse a la mágica cifra de 1000 goles en partidos oficiales en su carrera, el calendario ya tiene fijado cuándo será la próxima oportunidad en la que Jorge Jesús podría volver a convocar al luso. Será a mediados de noviembre cuando Portugal se enfrente en la Nations League, de la que es vigente campeona, a Dinamarca (14 de noviembre) y Gales (17 de noviembre). Saber si Cristiano Ronaldo volverá a ser llamado por Portugal es toda unan incógnita que solo el propio jugador y Jorge Jesús conocen su resolución.