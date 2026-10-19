Confirmada la ridícula sanción a Cristiano Ronaldo tras su escándalo con Portugal

El jugador luso de 41 años ha recibido este lunes la sanción, que ascenderá a 30 días y a una multa económica de 255 euros. Se perderá una hipotética nueva convocatoria por parte de Jorge Jesús

Cristiano Ronaldo fue uno de los protagonistas durante el último parón de selecciones. Muy lejos de lo que suele ser habitual, el ex de Real Madrid, Juventus o Manchester United y que actualmente juega en Al Nassr de Arabia Saudí, copó portadas de diarios deportivos por una espantada poco común en un futbolista de su nivel y a sus 41 años.

Cristiano Ronaldo calentó en el encuentro entre Noruega y Portugal y todo hacía presagiar que Jorge Jesús le daría entrada al terreno de juego. Finalmente el seleccionador luso no lo introdujo en el césped y eso no le sentó nada bien a Cristiano Ronaldo.

Después de una rueda de prensa en la que Jorge Jesús dejó claro que las decisiones sobre qué jugadores participaban las tomaba él, Ronaldo decidió abandonar por su propia cuenta y sin tener permiso, la concentración con Portugal. Esta acción, como era de esperar, ha tenido consecuencias para el astro luso.

Portugal sanciona a Cristiano Ronaldo por su espantada

Tras el expediente disciplinario abierto en la Comisión de Instrucción Disciplinaria de la Federación de fútbol de Portugal (FPF), este mismo organismo ha informado este lunes del castigo al que ha sido sometido Cristiano Ronaldo. La sanción no se podría decir que es ejemplar ya que impedirá a Cristiano Ronaldo vestir la camiseta de Portugal en los próximos 30 días y una multa económica de 255 euros.

El siguiente paso entre Portugal y Cristiano Ronaldo

Con esta sanción un tanto light de Portugal hacia la espantada de Cristiano Ronaldo, la selección lusa deja la puerta abierta a la vuelta del jugador de Al Nassr. La sanción se espera que Cristiano Ronaldo la reciba de 'buen agrado' ya que el propio astro luso así lo confirmó en el comunicado en el que informó de lo que había pasado para terminar abandonando la concentración.

De momento esa vuelta de Cristiano Ronaldo no se podrá dar en el próximo parón de selecciones, previsto para mitad de noviembre que llevarán a enfrentarse a los lusos a Noruega y Gales. Pero la intención de Portugal es que Cristiano Ronaldo vuelva y así lo confirmó días atrás el presidente de la Federación de Portugal, Pedro Proença: "Este es un momento de tranquilidad, de serenidad. Todos estamos sentados a la mesa. Hay un gran deseo de recuperar a nuestro capitán. Lo que estamos presenciando en este momento es el deseo, en primer lugar, de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), de tener al capitán de vuelta con nosotros cuanto antes, un deseo que ya expresó nuestro seleccionador nacional, quien afirmó que, mientras esté en condiciones de jugar, contaremos con nuestro capitán".