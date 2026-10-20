Alineaciones Betis - Feyenoord: alineaciones probables de Betis y Feyenoord en la jornada 3 de la UEFA Champions League

Pellegrini, que destaca la importancia de este encuentro, retorna a un boceto de once base tras las múltiples alteraciones contra el Barça para recibir a un Feyenoord lanzado en su liga

El Real Betis regresa este miércoles a la Champions con la posibilidad de dejar encarrilado el primer objetivo de clasificarse entre los 24 primeros para la siguiente ronda después de sumar dos victorias en el arranque ante Lille y Oporto.

La cita contra el Feyenoord en La Cartuja alberga una enorme importancia para los verdiblancos antes de protagonizar salidas muy complejas y es necesario resetear el chip de lo sucedido contra el Barcelona y todo lo que ha generado por la desagradable polémica arbitral.

Desde luego, Pellegrini es especialista en limpiar la mente del vestuario y no debe ser un problema para conseguir la meta de sumar tres puntos vitales en la fase liga y prolongar un pleno que lo sitúe en la zona noble de la tabla.

Baja importante y numerosos cambios en el once

Para ello, el entrenador chileno debe sobreponerse a la importante ausencia de Cucho Hernández por una lesión en el sóleo sufrida contra el Barcelona que lo mantendrá apartado de los terrenos de juego durante alrededor de tres semanas. También sigue fuera Junior Firpo, mientras que reaparece Aitor Ruibal tras una larga lesión que le ha impedido entrar en una lista en este curso hasta hoy.

Con estos mimbres, se espera que Pellegrini introduzca numerosos cambios en el once después de la revolución contra el Barça, partido en el que la alineación presentó hasta ocho cambios. En este sentido, el chileno ya dejó claro la trascendencia de este choque y apostará por lo más parecido a su once de gala.

Vuelta de Ángel Ortiz y del doble pivote clásico

Así, la presencia de Álvaro Valles en la portería es innegociable hasta la llegada de la Copa del Rey, y en defensa todo apunta a que el 'Ingeniero' le brindará una nueva oportunidad a Ángel Ortiz en la derecha tras su excelente partido contra el Oporto, mientras que Fran García ocupará el carril zurdo. En el eje vuelven Natan y Marc Bartra tras descansar ante el Barça.

El centro del campo contará con el doble pivote preferido por Pellegrini, con Marc Roca y Fornals como escuderos de Isco, de nuevo a los mandos en la sala de máquinas tras respirar el sábado. No se puede descartar que entrara Facundo Bernal al no estar disponible para la Liga por sanción,

Tampoco hay duda en los flancos con la vuelta de Antony tras jugar sin extremo derecho contra los azulgranas y Abde en la siniestra para intentar conectar con Troy Parrott.

El irlandés es la única referencia natural en ataque de la plantilla por la lesión de Cucho y su alternativa ahora mismo es Deossa tras desempeñarse con prestancia como punta en la pretemporada antes del fichaje del irlandés.

El Feyenoord, líder en su liga y con nombres destacados

El Feyenoord, dirigido por Giovanni van Bronckhorst, visita a los verdiblancos con tres puntos de seis posibles y la moral alta por su trayectoria en la Eredivisie, donde se erige en líder con siete victorias y dos empates en nueve jornadas.

El equipo de Rotterdam destaca por su potencial ofensivo y flanquea en la retaguardia, y cuenta con nombres propios como el centrocampista Luciano Valente como el vertebrador de juego, el español Nacho Ferri y el extremo internacional argelino Anis Hadj Moussa.

Posibles onces:

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals; Antony, Isco, Abde; y Troy Parrott.

Ernst; Read, St. Juste, Mika Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa, Ferri y Valente.