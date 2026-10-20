La convocatoria del Betis para la Champions: cambio de fichas para Pellegrini, con tres bajas y una esperada novedad

Por diferentes motivos, Cucho Hernández y Aitor Ruibal se han convertido en los grandes protagonistas del equipo verdiblanco en la previa de la tercera jornada en la Fase Liga de la máxima competición continental

El Real Betis ha completado en la mañana de este martes su segundo y último entrenamiento para preparar el choque de este miércoles, por cuarta vez consecutiva en el estadio de La Cartuja de Sevilla y está vez frente al Feyenoord de Rotterdam. Para este duelo ante el líder de la Eredivisie neerlandesa, correspondiente a la tercera jornada de la UEFA Champions League, el técnico Manuel Pellegrini ha lamentado una lesión muscular del Cucho Hernández que eleva a tres las bajas (dos por motivos físicos) y que obstaculiza las rotaciones en el puesto de '9'.

Ante esta situación, el chileno ha decidido no llamar al delantero del filial Rodrigo Marina. El ariete natural de Plasencia, de sólo 20 años -aún no había nacido cuando el Betis se estrenó en la Champions en 2005-, aspiraba a tener su cuarta oportunidad de vivir un ansiado debut con el primer equipo verdiblanco en este incomparable marco de la máxima competición continental; pero no ha sido así. En las tres anteriores se quedó en el banquillo en las visitas al PAOK de Salónica, en la Europa League, y al RCD Mallorca o el Atlético de Madrid, en partidos de LaLiga EA Sports. Debe seguir esperando su momento.

Así, las alternativas ofensivas a Troy Parrott serán Nelson Deossa, que estuvo toda la pretemporada jugando en punta, o Aitor Ruibal, que es la gran novedad de la convocatoria después de tener que pasar por el quirófano a mediados del pasado mes de mayo para ser operado de unos problemas de menisco que le han mantenido en el dique seco durante estos cinco últimos meses. Isco Alarcón o Gio Lo Celso también tienen experiencia como 'falso 9' en el Betis de Pellegrini.

El Cucho Hernández se cae por lesión

"El camino se detiene; el objetivo, no. Nos vemos en unas semanas. Volveré más fuerte que nunca", escribió el Cucho en sus 'stories' de Instagram después de que el club diese a conocer el parte médico que confirma la lesión en el sóleo que sufrió en el polémico choque ante el Barcelona y que le mantendrá parado durante un espacio mínimo de dos o tres semanas. De este modo, el exdelantero del Az Alkmaar y del Excelsior Troy Parrott será titular ante el Feyenoord, equipo al que le ha metido tres goles en cinco enfrentamientos en la liga de los Países Bajos.

Junior Firpo es el otro convaleciente, se cae Manu González e Iker Losada, sempiterno descarte

Además del Cucho Hernández, también sigue fuera de la lista de convocados Junior Firpo, que se encuentra parado desde primeros de mes por una dolencia en el aductor que sufrió jugando un encuentro con la selección de la República Dominicana. Al margen de esas dos ausencias por motivos físicos, y sin problema alguno de sanción en la máxima competición continental -en LaLiga sí perderá a Facundo Bernal después de su expulsión en el polémico duelo contra el FC Barcelona-, el atacante Iker Losada se ha quedado otra vez fuera de la convocatoria por decisión técnica. Esta vez tampoco estará en el banquillo el tercer portero, el canterano Manu González.

Los jugadores convocados por Pellegrini para el Betis - Feyenoord de Champions

Así las cosas, la lista al completo con los jugadores convocados para el Betis - Feyenoord está compuesta por los porteros Álvaro Valles y Diego Conde; los defensas Héctor Bellerín, Ángel Ortiz, Marc Bartra, Diego Llorente, Natan de Souza, Valentín Gómez y Fran García; los centrocampistas Facundo Bernal, Marc Roca, Dani Ceballos, Nelson Deossa, Álvaro Fidalgo, Pablo Fornals, Giovani Lo Celso e Isco Alarcón; y los atacantes Antony dos Santos, Ez Abde, Aitor Ruibal, Rodrigo Riquelme, José Antonio Morante y Troy Parrott.