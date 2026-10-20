Charla, entre risas, de Abde y Deossa con Pellegrini antes de volver a abrir el telón del Betis de la Champions League

El delantero cafetero se convierte en la única ausencia reseñable de cara al encuentro frente al Feyenoord, que puede significar que el equipo de Manuel Pellegrini consiga más de medio billete entre los veinticuatro primeros

Ya pasado todo lo acontecido el fin de semana, toca poner la mente en el regreso a la máxima competición continental, a la Champions League. El Real Betis no puede decir que, por ahora, la vuelta a disputar este torneo esté siendo poco fructífero. Ni mucho menos. En los dos partidos que ha disputado, en ambos ha conseguido sacar la victoria, con remontadas que elevan la epicidad de ambas gestas conseguidas. En su haber, seis puntos de seis y, como arma importante, el tener buena parte del camino hecho para estar entre los veinticuatro primeros. Ahora toca seguir el ritmo y ser consciente de los rivales que se avecinan, siendo el duelo del miércoles un partido más que clave.

Durante el día de hoy, será el Feyenoord el que aterrice en la ciudad de Sevilla para enfrentarse al equipo de Manuel Pellegrini. El equipo neerlandés ya sabe lo que es probar una de cal y otra de arena esta temporada en la Champions League. La goleada sufrida en la visita al temido FC Barcelona fue contrarrestada con la conseguida frente al Como en la casa holandesa, un precedente que será tenido en cuenta por los neerlandeses. A pesar de los datos, no es una mala oportunidad para dar un golpe que puede sonar a definitivo, y más con el calendario que se avecina.

Para seguir preparando ese duelo, el equipo verdiblanco ha vuelto a ejercitarse en la mañana de este martes. En ESTADIO Deportivo ya comentábamos el pasado lunes que Cucho Hernández no había entrenado con el grupo, confirmándose por la tarde que tenía una lesión que le haría estar cerca de un mes fuera de los terrenos de juego. Un problema que deja la oportunidad para que Troy Parrott sea titular frente al Feyenoord y en varios encuentros posteriores. El cafetero tiene un partido de regreso marcado en la mente, y ese es el Gran Derbi que se disputa en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

En este sentido, en la sesión de esta ma

A las 12:45, comparecerán tanto el técnico chileno como Pablo Fornals. El castellonense apunta a ser titular, una vez más, en la sala de máquinas verdiblanca. Por su parte, el conjunto neerlandés hará acto de presencia en el estadio sobre las 18:20 para, posteriormente, comparecer tanto su técnico como Nacho Ferri a las 18:45.

Para seguir disfrutando de la magia, responsabilidad

En la tarde del lunes, la entidad verdiblanca sacaba un comunicado en busca de evitar sanciones que puedan afectar a la afición en próximos encuentros. En el foco, dos hechos importantes que ocurrieron el día frente al Porto, tanto el uso de bengalas en Gol Sur como el lanzamiento de botellas tras el gol de Gabri Veiga. En un año tan importante, el equipo advierte que ser reincidente en esto puede acarrear una sanción que no permita a los aficionados viajar a enclaves especiales como Dortmund o Munich.

Se reclama posibilidad para poder seguir disfrutando de la máxima competición de clubes y de toda la magia que le acompaña, con especial hincapié en los desplazamientos que tanto colorido dan a las gradas visitantes.