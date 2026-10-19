El Betis realiza un llamamiento oficial a la afición para evitar graves sanciones de la UEFA en la Champions: "Las consecuencias podrían ser muy desagradables"

El club advierte que los incidentes contra el Oporto pueden acarrear importantes perjuicios al Betis y que si vuelven a producirse el miércoles se expondrán a sanciones de suma gravedad que podrían afectar a los atractivos desplazamientos europeos de la afición en esta temporada

El Real Betis afronta este miércoles el segundo partido en casa de la Champions League ante el Feyenoord y en la tarde de hoy el club ha emitido un comunicado en el que realiza un llamamiento a la afición para que se comporte de manera responsable para evitar graves sanciones por parte de la UEFA.

Y es que los verdiblancos entienden que contra el Oporto se vivió una fiesta y que el triunfo fue un motivo de orgullo para celebrar impulsado por el apoyo del beticismo, pero que también se produjeron incidencias que pueden acarrear perjuicio económico y más allá a los verdiblancos.

Dos hechos de suma gravedad que pueden perjudicar al Betis

"En las tribunas se registraron dos hechos de suma gravedad que pueden acarrear importantes consecuencias para el Real Betis Balompié y para los béticos. Al inicio del partido se encendieron varias bengalas y botes de humo en la grada de Gol Sur. Asimismo, en el desarrollo del encuentro se lanzaron botellas de agua y otros objetos en la grada de Fondo y en varios puntos de la grada de Preferencia hacia los protagonistas del juego. Estos hechos constan en los informes de los delegados de UEFA y han dado lugar a un procedimiento disciplinario", explica el club en un comunicado en el que destacan las consecuencias que pueden tener esta serie de comportamientos.

En este sentido, el Betis recuerda el castigo por los incidentes en casa contra la Fiorentina y que reincidir podría impedir viajar a alguno de los destinos más atractivos de esta edición de la Champions, como a Dortmund o Múnuch, por ejemplo.

El peligro de que la afición no pueda desplazarse en algunas de las salidas de esta Champions

"Tras los incidentes registrados en la semifinal de la UEFA Conference League en Florencia, el Club fue sancionado con la prohibición de vender entradas a aficionados visitantes para el partido en el estadio del PFC Ludogorets en octubre de 2025. En caso de que el Club recibiera una sanción similar por reincidencia, los aficionados verdiblancos se podrían quedar sin viajar a algunos de los destinos de la UEFA Champions League para los que ya tienen contratados vuelos y estancias", advierte el club, que avisa que "la afición ya es reincidente en el uso de pirotecnia y en el lanzamiento de objetos" y que "cualquier nuevo hecho grave que se sume al expediente podría conllevar consecuencias muy desagradables para todos los béticos en un año muy especial".

"En el caso del lanzamiento de botellas, la situación pudo haber sido más grave en el caso de alcanzar a los jugadores o a los árbitros, lo que hubiera provocado la suspensión del partido u otro tipo de sanciones deportivas", expresa el Betis, anuncia que los responsables han sido identificados.

Los autores de los incidentes contra el Oporto, identificados

"El servicio de seguridad del Club identificó durante el partido contra el FC Porto a varios de los autores de estos hechos. Junto a la posible sanción por parte de las autoridades públicas, la entidad les aplicará con el máximo rigor el reglamento de socios para ser expulsados del cuerpo social del Real Betis. El Club se reserva las acciones civiles pertinentes para reclamar a los autores identificados el importe de la multa de UEFA", explica el comunicado, que señala que "el gran momento que vive nuestro equipo y la enorme pujanza social que está disfrutando el Real Betis Balompié no pueden verse dañados por estas actitudes que tienen que estar erradicadas de la afición verdiblanca".