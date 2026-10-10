Nianzou debuta a lo grande con el Lille: después de tres meses en blanco, sale de titular y da una asistencia en el 5'

El exfutbolista del Sevilla FC, que no había jugado ni un solo minuto desde que se marchó al LOSC a mediados de julio, ha salido en el once inicial ante el Le Havre y ha puesto un caramelo que no ha desaprovechado su compañero Dilane Bakwa

¡Por fin llegó el día para Tanguy Nianzou! Casi tres meses después de su fichaje por el LOSC de Lille, el ex del Sevilla FC por fin ha jugado su primer partido oficial con el conjunto francés. Hasta la fecha, el central de 24 años sólo sumaba 45 minutos de juego y los disputó con el equipo filial. Después de quedarse fuera de la convocatoria en cinco de los seis partidos anteriores y ver desde el banquillo el otro, en la tarde de este sábado ha salido en el once inicial de Davide Ancelotti en el choque ante el Le Havre AC y se ha estrenado a lo grande: dando la asistencia del tanto de la victoria de su equipo, aguantando los 90' y ayudando a dejar la portería a cero.

Las formidables estadísticas de Nianzou en su debut con el Lille

El Lille recibía al Le Havre en el Stade Pierre-Mauroy en la sexta jornada de la Ligue 1 y el anuncio de las alineaciones dejaba la sorpresa del debut de Nianzou, quien ha tardado en coger el ritmo por culpa de una de sus recurrentes lesiones musculares, que le han dejado fuera de combate durante unas semanas. No ha podido entrar mejor en el encuentro, ya que su primera intervención fue un preciso centro desde la banda izquierda que Dilane Bakwa recogió en el perfil contrario para poner el 1-0 a favor de 'Les Dogues' en el minuto 5.

Con ese exiguo marcador se llegó al descanso y se mantuvo después de una igualada segunda mitad en la que el Le Havre se vio mermado por la expulsión por roja directa del zaguero Ayumu Seko. Volviendo a Nianzou, completó unas estadísticas más que dignas: cuatro contribuciones defensivas, tres recuperaciones, tres despejes, una ocasión clara creada -la asistencia del único gol del encuentro-, un 94 por ciento de acierto en el pase en corto (46/49) y un 100% en largo (4/4). Sólo perdió cuatro balones y pudo redondear su debut con un gol, pero falló una ocasión muy clara en el 68', pues su cabezazo en una acción a balón parado salió desviado.

Nianzou sólo sumaba 45 minutos... y los jugó con el Lille B en la quinta división de Francia

El ex del Sevilla FC ni siquiera entró en la convocatoria en el estreno liguero, a domicilio ante el Angers SCO (0-2) y para la segunda jornada, en casa ante el París Saint-Germain (2-2) había sido enviado al Lille B para el choque ante el CMS Oissel de la National 2 -la quinta categoría del fútbol galo-. Davide Ancelotti le mandó con el filial para que ganase ritmo de competición y Nianzou sumó 45 minutos.

Pese a ello, volvió a quedarse en tierra para la visita al Toulouse FC (0-1), vio desde el banquillo la victoria contra el ESTAC Troyes (2-0) y volvió a ser descartado para acudir al feudo del OGC Niza (2-1). Entre medias, sí estuvo entre los citados para la primera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, pero tampoco llegó a vestirse de corto en la derrota contra el Real Betis (2-3). Este ostracismo no ha sido exclusivo de Nianzou, sino que es una tónica mayoritaria en los jugadores que se marcharon del Sevilla FC este pasado verano, con el caso de Juanlu Sánchez (AFC Bournemouth) como el más llamativo de todos.