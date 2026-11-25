El técnico de Celta de Vigo, que se mide este jueves al Bournemouth en la Europa League, reconoce que deben subir posiciones para seguir adelante en el torneo, y para ello deberán superar a "uno de los cocos de la competición"

Claudio Giráldez, técnico del Celta de Vigo, ha pasado este mediodía por sala de prensa en la previa del partido que sus hombres disputarán este sábado frente al Bournemouth en Balaídos, un rival peligroso y que cuenta sus cuatro partidos en la competición por victorias.

El Celta suma solo una victoria y tres derrotas en las cuatro primeras jornadas, por lo que si quiere seguir adelante en la fase eliminatoria debe sumar alguna victoria más, pero tendrá que hacerlo sin Starfelt ni Borja Iglesias.

"Ninguno de los que llegaban con opciones o justitos para este partido van a llegar. Creo que para Villarreal incorporaremos a alguien más. Carl Starfelt y Borja Iglesias están ya más cerca de poder llegar. Entre ese partido y el de Copa, yo creo que los dos normalizarán. Hugo González tuvo una molestia en el entrenamiento del domingo. Va a hacer pruebas hoy, a ver cuál es el alcance de esa molestia. Y metemos a Ángel Arcos en convocatoria en el sitio de Hugo González", ha explicado Giráldez.

Precisamente sobre la evolución del canterano Ángel Arcos, el técnico del Celta ha detallado: "Creo que ha hecho una reflexión él mismo, que ha trabajado mucho en su cabeza, en madurar, en ser más continuo en el juego, en darle más importancia a la fase defensiva. Está haciendo una temporada muy buena, de una evolución tremenda. Ya sabemos todo lo que puede dar a nivel ofensivo. Creo que eso es algo innato que va a tener siempre, de la capacidad que tiene de ir al duelo, de cómo acelera, cómo cambia de dirección. Y creo que tiene que completarse. El año pasado ya dio pasos en ese aspecto a lo largo de la temporada, con respecto a la temporada anterior, pero es verdad que acabó la segunda vuelta participando menos, con un grado de atrevimiento inusual en él. Y creo que ha hecho una pretemporada que le ha valido con nosotros, un inicio de temporada muy bueno y creo que está cerca de poder participar con nosotros en muchos partidos. Y por eso lo estamos llevando convocado, creo que también es justo. Está siendo uno de los jugadores con un rendimiento más alto en el Fortuna y más regular".

"Podemos pensar que es una final o no, es una cosa subjetiva. Para mí no lo es, pero es un partido muy importante"

La importancia del choque contra el Bournemouth

"Es un partido muy importante. Cuantos más partidos se jueguen, más importancia tienen. Evidentemente, con tres puntos a estas alturas tenemos que sumar. Podemos pensar que es una final o no, es una cosa subjetiva. Para mí no lo es, pero es un partido muy importante, en el que queremos sumar de tres con nuestra afición y contra uno de los cocos de la competición. O sea, que es un reto mayúsculo, pero creo que estamos preparados para ello, como hemos demostrado a lo largo de la temporada, y ojalá caigan de nuestro lado esos tres puntos".

Cómo hacerles daño

"Evidentemente, si un equipo lleva nueve victorias seguidas, dos goles encajados en nueve partidos, quinto en Premier, colíder en Europa League invicto, es porque hace muchas cosas bien y porque no es sencillo que los entrenadores encontremos la fórmula clara de hacerles daño. Pero como todos los equipos tienen debilidades. Yo creo que, como dices tú, están cómodos en un partido de robarte y correrte. Es un equipo muy vertical, que ataca muy bien en la transición, que en la última línea tiene jugadores de muchas características distintas que les hacen imprevisibles, con muy buen centro, remate, uno para uno. Pero creo que, si somos capaces de jugar a un ritmo alto, ocupar bien los espacios para que no nos puedan identificar, salir de presión, creo que vamos a ser capaces de hacerles daño también. Cuando jugamos a un ritmo alto de juego y nos ubicamos bien, somos capaces de darle continuidad a través del pase, podemos hacerle daño a cualquier equipo. Estoy convencido de que, si somos capaces de dominarles y salir de esa primera presión, que suele ser muy agresiva de ellos, vamos a tener muchas opciones de ganar el partido".

El césped de Balaídos

"La preocupación existe desde el principio de temporada porque sabemos que es una cantidad de partidos que a cualquier campo de césped natural le va a costar. Confiamos en la gente que trabaja en el club en ese apartado. Evidentemente, no está perfecto ahora mismo, ni es lo ideal, pero se trabaja para ello. Sabemos cómo es nuestro clima aquí, que es un momento de la temporada que generalmente llueve y ya es costoso, pero no tiene que valer como excusa. Intentar trabajar todos en la misma línea, cuidarlo lo máximo posible. No se hace ninguna sesión allí más allá de los partidos del Fortuna y nuestros. Toca arrimar el hombro de todos y entender la situación, creo que también es uno de los peajes que hay que pagar por una noticia tan buena como que el Fortuna esté jugando en Segunda División".

La lesión de Manu Sánchez

"Antes de acabar, yo quiero mandarle un abrazo a Manu Sánchez, que ha tenido una lesión complicada. Nos escribimos estos días. Mandarle toda la fuerza y todo el cariño de parte del vestuario del Celta, del club y del cuerpo técnico y desearle una pronta recuperación, que volverá más fuerte, y mandarle un abrazo desde aquí".