El Betis presenta recurso por Facundo Bernal, señalado por Pellegrini: "Toda la culpa de lo que pasó no fue del árbitro"

El técnico chileno critica abiertamente la falta de autocontrol del uruguayo para no entrar en la provocación de Lamine Yamal y libera parte de la presión sobre De Burgos Bengoetxea, mientras el club trabaja para que la sanción sea lo más leve posible. Pablo Fornals también ha abogado por pasar página y olvidar ya el arbitraje ante el FC Barcelona

"¡Anda ya! ¡Anda ya! ¿Pero cómo vas a pitar una mano que está a 40 metros? ¡Que está a 40 metros!". Las cámaras captaron al entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, más enfadado que nunca en el encuentro del sábado ante el FC Barcelona. El chileno, con brazos abiertos y claro semblante de mosqueo, le gritaba al árbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea. Algo más calmada, pero igual de desconcertada, era la exposición de Pablo Fornals al término de la primera mitad; pidiendo aún explicaciones al colegiado vasco por el golazo anulado a Giovani Lo Celso tras una controvertida mano del Cucho Hernández.

A todo ello se sumó luego la expulsión de Facundo Bernal, que no se ha librado de la reprimenda de su entrenador a pesar de que, según ha podido confirmar ESTADIO Deportivo, el club ha presentado un recurso para intentar que la acción con Lamine Yamal sea juzgada como acción violenta y no como una agresión. Pellegrini y Fornals han comparecido este martes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Luis del Sol, justo después del último entrenamiento previo al duelo del miércoles ante el Feyenoord de Rotterdam.

Aunque han intentado pasar página para centrarse ya en la tercera jornada de la Fase Liga de la UEFA Champions League, era inevitable preguntarles por su opinión en frío. Sobre todo, después de que trascendiese un revelador vídeo grabado por la cámara que llevan los árbitros en los que se escucha a De Burgos llamando al VAR por el pinganillo (y no al revés). "A ver, Cerro (a Del Cerro Grande), búscame una mano que es lo que me están pidiendo", son las palabras textuales que pronuncia ante las insistentes protestas de los jugadores del Barça.

El Betis presenta recurso por la expulsión de Facundo Bernal

"Bueno, no sé si el club va a recurrir la tarjeta roja de Facundo Bernal. Yo creo que ya es un tema que está cerrado, el partido está terminado. Tampoco nosotros le estamos solamente a la culpa al árbitro, nosotros también cometimos errores, dentro de eso fue el error de la expulsión, cometimos errores en el juego, en alguno que otro gol, pero ya está terminado y no sé lo que va a pasar con Facundo, y no sé si el club va a recurrir. Así que, como digo, tema cerrado.

La injusticia vivida ante el Barça ha unido aún más al vestuario del Betis

"Es un tema que hablo normalmente con los jugadores. Las 24 horas siguientes de una derrota o de una victoria son para disfrutarlas cuando uno gana y para pasar la amargura cuando uno pierde. Partido terminado, el marcador está hecho y lo que sucedió, sucedió. Ahora estamos pensando solamente en el partido que tenemos el día de mañana por la Champions y no en lo que pasó en LaLiga", ha comenzado explicando Pellegrini.

"Yo hablé con el árbitro, supongo que lo habréis visto. Le intenté dar las explicaciones que yo creía convenientes, pero al final es él quien decide junto con otra persona que le avisa desde el VAR. Para bien o para mal, de nada vale que a día de hoy sigamos hablando de algo que ha pasado y que ya no podemos cambiar. Ahora lo que creo que importa y por lo que estamos todos aquí hoy es por el partido que tiene el Betis mañana contra el Feyenoord. En eso es en lo que debemos centrarnos", ha añadido Fornals, en la misma línea de resignación que su entrenador.

La mano del Cucho y el vídeo que muestra que es Pedri quien reclama la intervención del VAR

"Entiendo que cuando hay una jugada polémica todos vamos a protestarle al árbitro o a pedirle lo que creemos que es conveniente para nosotros en ese momento. Igual que nosotros le dijimos en el tercer gol que era juego peligroso (de Fermín ante Facundo Bernal). Los árbitros deciden lo que revisan y lo que no revisan; pero creo que todos, incluso los aficionados, le pedimos al árbitro que haga lo que nos favorece o lo que nosotros queremos en cada momento para intentar que nos den ventaja. Siempre se intenta", ha admitido.

Pellegrini defiende el uso del VAR y pasa del programa 'Tiempo de Revisión' que emite el CTA

"Yo creo que el VAR nunca deja de ser una ayuda, es la posibilidad de revisar una acción una segunda vez; pero quien tiene que tener siempre la autoridad es el árbitro y no el VAR. Yo creo que esa relación árbitro-VAR es una de las cosas que hay que mejorar, pero mantengo absolutamente mi convicción de que el VAR ayuda muchísimo a cometer menos errores", ha opinado el técnico del Betis.

"No, la verdad es que no conozco el programa. La verdad es que no creo que tenga gran influencia ni importancia. Las palabras que uno dice las analizará cada uno con el objetivo o con la objetividad que cada uno crea que tiene que tener. Así que éste no es un tema en el que esté pensando", ha añadido sobre 'Tiempo de Juego', que sale en las tardes de los miércoles.