El porcentaje real de Fabián Ruiz de conquistar el Balón de Oro 2026

El centrocampista palaciego reúne argumentos para discutir el galardón a los grandes favoritos, con un palmarés que nadie puede igualar y unos datos estadísticos que avalan su candidatura, aunque su menor impacto mediático juega en su contra

Fabián Ruiz es uno de los candidatos a alzarse con el Balón de Oro.Imago

El Balón de Oro tendrá nuevo dueño el próximo lunes y Fabián Ruiz tiene motivos para levantar la mano. No es el candidato más mediático, tampoco el que más portadas acapara ni el que protagoniza los debates más fogosos, pero el centrocampista del PSG cuenta con una colección de argumentos que obliga a tomarse muy en serio sus opciones.

Su temporada, coronada con la conquista de la Champions League y el Mundial con España, le sitúa en una posición privilegiada en la carrera por el reconocimiento individual más prestigioso del fútbol.

El palaciego compite con colosos como Lamine Yamal, Kylian Mbappé, Harry Kane o Rodri Hernández, nombres que cuentan con un enorme peso mediático y argumentos deportivos de primer nivel. Sin embargo, cuando el análisis entra en el terreno de los títulos colectivos, el exbético presenta una candidatura indiscutible.

Ha conquistado cinco títulos principales con el conjunto parisino -Ligue 1, Champions League, Supercopa de Francia, Supercopa de Europa y Copa Intercontinental- y ha añadido el Mundial de 2026 con la selección española. Un botín extraordinario que le permite reclamar un puesto entre los candidatos más firmes.

El Big Data respalda su candidatura pero le da un bajo porcentaje

Las clasificaciones predictivas no siempre coinciden con las preferencias de los periodistas que votan, por lo que es ahí donde Fabián alberga una oportunidad. El modelo de Football Whispers publicado en octubre le situaba en la tercera posición de su clasificación del Balón de Oro, con 84 puntos sobre 100, por detrás de Rodri Hernández y Lamine Yamal.

El comparador Oddschecker le califica como aspirante lejano, el análisis de Opta subraya sus méritos, mientras que France Football considera que su menor impacto estadístico individual puede dificultar que se imponga a jugadores más determinantes en ataque.

Las cuotas de las casas de apuestas dibujan un panorama menos favorable, con el internacional español por detrás de otros aspirantes. Algunas referencias publicadas situaban su probabilidad implícita en un porcentaje bastante bajo, casi residual, de un mínimo del 2,4% y un máximo del 3,5%. Es un indicador claro. El mercado nunca le ha considerado un gran favorito.

Hay factores que juegan en su contra. Las lesiones le han impedido mantener la continuidad deseada este curso y sus cifras goleadoras no compiten con las de los delanteros que aspiran al premio.

Los datos individuales y las cuotas apuntan a que parte un paso por detrás de los principales favoritos.

La victoria ante el Barcelona refuerza su candidatura

El triunfo del PSG ante el FC Barcelona (4-2) volvió a poner al sevillano en el escaparate internacional. Fabián firmó el cuarto tanto de su equipo en una noche en la que el conjunto francés volvió a demostrar su capacidad competitiva ante uno de los rivales más exigentes de Europa.

Aunque su gran encuentro ya no puede influir en las votaciones del Balón de Oro puesto que las votaciones ya están cerradas -y teóricamente los votantes solo pueden tener en cuenta los méritos de los futbolistas hasta el 19 de julio, día de la final del Mundial-, su buen partido refuerza el argumento futbolístico de quienes consideran que el palaciego merece ocupar una de las posiciones más altas de la clasificación. Su brillante actuación supone otro nuevo recordatorio de la dimensión que ha alcanzado en el PSG y de su capacidad para aparecer en partidos de máxima exigencia.

Tras el encuentro, al centrocampista se le deseó suerte ante la inminencia de la concesión del premio. Se limitó a dar las gracias, respondiendo con una sonrisa y sin querer alimentar demasiado el debate: "Vamos a ver qué pasa…", contestó en el micrófono de Movistar.

"Soy el jugador que más títulos ha ganado esta temporada"

Fabián ya había defendido sus méritos en una entrevista concedida a Onda Cero el pasado septiembre. Sin reclamar abiertamente el premio, dejó sobre la mesa un dato que considera determinante para valorar su candidatura. "Obviamente soy el jugador que más títulos ha ganado esta temporada", afirmó.

El centrocampista, que prefiere que sean los demás quienes impulsen su candidatura, no escondió que le gustaría recibir un reconocimiento individual de semejante magnitud. "Me gusta más que lo haga la gente. Que lo haga la gente. Todo el mundo sabe los títulos que he ganado esta temporada. Pero bueno, la campaña la dejo para los demás", explicó.

El palaciego tampoco renuncia a la posibilidad de culminar su carrera con un gran galardón individual. "Obviamente a todo el mundo nos gusta ser reconocido por el trabajo que hacemos. Es algo bonito", reconoció antes de admitir que sueña con ganarlo. "Ojalá poder levantar algún día un título individual".

Lamine, Mbappé, Kane y Rodri, los grandes obstáculos

La principal dificultad estriba en la competencia. Lamine Yamal cuenta con el impacto mediático y el talento diferencial que suelen impulsar a las grandes estrellas; Mbappé dispone de una capacidad goleadora que marca diferencias y Kane presenta números individuales de primer nivel. Tampoco debe obviarse la figura de Leo Messi, finalista del Mundial y siempre un enemigo a tener en cuenta en este tipo de galardones -es el máximo ganador del Balón de oro con ocho trofeos a lo largo de su exitosa carrera-, o delanteros mediáticos como Erling Haaland, también candidato.

En la lista de nominados finales aparecen otros nombres como Jude Bellingham, Pau Cubarsí, Marc Cucurella, Luis Díaz, Bruno Fernandes, Gabriel, Erling Haaland, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Sadio Mané, Marquinhos, Lautaro Martínez, Nuno Mendes, Joao Neves, Michael Olise, Willian Pacho, Julián Quiñones, Declan Rice, Rodri Hernández, William Saliba, Ferran Torres, Dayot Upamecano, Vinicius Júnior o Vitinha.

En definitiva, para alzarse con el Balón de Oro el próximo lunes, Fabián necesita que el jurado haya valorado especialmente los títulos colectivos y su aportación al funcionamiento del PSG y la selección española por encima de las estadísticas individuales más llamativas.