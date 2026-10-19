Ni Lamine Yamal ni Kylian Mbappé, Harry Kane pasa a ser el favorito al Balón de Oro

El delantero británico, que por primera vez ha hablado del Balón de Oro, no ha perdido el liderazgo en estas últimas semanas

Ya sólo queda una semana para que la gran incógnita de esta parte de la temporada, saber quien gana el Balón de Oro 2026, se descubra. El próximo lunes se dará en Londres el premio más deseado a nivel individual en un deporte de equipo.

Con Lamine Yamal como opción preferida en España, pese al gran Mundial de algunos de sus compañeros -Rodri Hernández- el espectacular año de otros -Fabián Ruiz-, en Francia se decantan por su estrella, Mbappé y por los jugadores que conocen, aunque también meten a Kane entre los grandes candidatos por delante de las opciones españolas. En Inglaterra arrasa su capitán, algo lógico cuando por primera vez en décadas, los británicos se ven con posibilidades de volver a lograr tan preciado premio.

Si Yamal y Mbappé no habían dudado en pedir el premio para ellos mismos, Harry Kane ha hablado este fin de semana por primera vez del mismo aprovechando que era entrevistado por haber jugado los 100 partidos con el Bayern Múnich en la Bundesliga.

Harry Kane, cauto ante el Balón de Oro

El delantero inglés del Bayern, no obstante, se mostraba cauto y prefería centrarse en seguir aportando a su equipo. "Mi atención está puesta en esta temporada. Estoy orgulloso de alcanzar los 100 partidos con el Bayern Múnich en la Bundesliga. Hemos vivido momentos increíbles y ojalá nos esperen muchos más", afirmaba antes de referirse expresamente a este preciado premio.

"Con el Balón se Oro dentro de unos días veremos quien gana. Como he dicho desde el principio será un premio enorme si llega a suceder. Pero si no, nos centramos en esta temporada, se nos avecinan partidos importantes tanto en Champions como en la Bundesliga. Por eso, es ahí donde ponemos nuestra atención", advertía el capitán de los 'Pross'.

Aunque él no se dé importancia, la realidad es que fuera de las encuestas de los medios, donde se ha demostrado el favoritismo que hay en cada país, son las casas de apuestas las que ofrecen un panorama más 'objetivo' sobre quien puede ganar el Balón de Oro 2026. Y ahí, Kane es el gran favorito.

Un Bota de Oro muy superior a Haaland y Mbappé

Los que defienden su candidatura apelan a los títulos logrados por el inglés la pasada temporada y al gran Mundial que ha realizado, que fue mejor que el de Yamal y su selección quedó por delante de la de Mbappé. En cuanto a número, Harry Kane logró 61 goles en 51 partidos con el Bayern Múnich, para un total de 73 en 65 si se incluyen los partidos con Inglaterra. Un porcentaje espectacular que le dio la Bota de Oro -con casi 20 puntos de ventaja sobre Haaland y 22 sobre Mbappé- y el premio a mayor anotador de la Bundesliga por tercer año consecutivo.

Sus seis goles en el Mundial no le permitieron superar a Mbappé, pero Inglaterra superó a los franceses en la lucha por el tercer puesto, con sendos partidazos de Kane y Bellingham. De hecho, los que apuestan por el triunfo de Kane recuerdan que sólo el Messi de los 82 goles supera la temporada anotadora de Kane.

Las votaciones se cerraron el 28 de septiembre, por lo que nada de lo que están haciendo unos y otros ahora mismo cuenta ni va a cambiar el resultado. Sin embargo, en estas ultimas semanas, Kane se ha mantenido por delante de sus rivales en las diferentes casas de apuestas. Ahí ni el gran momento de Lamine Yamal ni los goles de Kylian Mbappé pueden con él.