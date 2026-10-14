Harry Kane se impone en las votaciones del Balón de Oro por delante de Mbappé y Lamine Yamal y Ousmane Dembéle está descartado para repetir galardón

El británico gana claramente en su país y está en el Top-3 en Francia; en ninguno de estos países apuestan por los jugadores españoles

A poco más de diez días para que se entregue el Balón de Oro, no hay día en el que uno u otro jugador se decante por una opción o en el que cada uno de los candidatos trate de reivindicarse, aunque ya no sirva de nada porque se han cerrado las votaciones.

En España no hay color a la hora de elegir candidato. Tiene que ser un español y, por encima de Rodri, el mejor jugador del Mundial pasado, aparece la figura de Lamine Yamal, que viene de cuajar un arranque de temporada espectacular.

Sin embargo, la visión que hay fuera de España del ganador es muy diferente y ni aún ganando el Mundial creen que un futbolista del combinado de Luis de la Fuente haya hecho méritos para llevarse el preciado trofeo.

Ya se supo hace dos días que la encuesta de L'Equipe, de la misma empresa que da el Balón de Oro, se decantaba en primer lugar por Mbappé y, de hecho, Lamine Yamal no aparecía ni entre los tres elegidos. Tras el jugador del Real Madrid resultaban elegidos el delantero georgiano del Paris Saint-Germain Khvicha Kvaratskhelia y Harry Kane.

Harry Kane arrasa en su país

La prensa inglesa también ha hecho su propia encuesta y ahí tampoco aparece como favorito ningún jugador español. The Sun o la BBC sitúan a Harry Kane como el jugador con más opciones de llevarse el Balón de Oro este año, 26 años después de que Michael Owen ganara por última vez este trofeo para el fútbol inglés.

Aunque esto último no sean encuestas vinculantes, por las declaraciones de unos y otros, existe esa misma falta de consenso también entre los propios jugadores. Sin ir más lejos, el centrocampista del Real Madrid, Tchouaméni, señaló en la previa del Roma-Real Madrid de hoy que su candidato era Kylian Mbappé. Podría ser algo lógico, ya que no sólo es francés, sino que también es su compañero en el Real Madrid. Pero es que, además, tras éste, señaló a más jugadores galos. "Para mí Kylian Mbappé lo merece. Si no es él, Olise, Dembelé o algún otro francés seguro que también podrían ganarlo", afirmó en la rueda de prensa oficial de la Champions.

Los jugadores también se dividen a la hora de elegir

También en la zona de prensa de esta competición, aunque tras el Galatasaray-Barça, habló sobre el tema el portugués Rafael Leao, quien en su caso sí mostró su apoyo a Lamine Yamal. "Como soy amigo suyo, deseo que gane el Balón de Oro y que pueda ayudar al Barça a lograr grandes cosas. (...) Está ya entre los mejores jugadores del mundo, teniendo en cuenta lo que está consiguiendo y su edad. Es un jugador al que admiro muchísimo y también me parece una persona muy humilde. Está rodeado de gente maravillosa y juega en un club extraordinario que también aprecio mucho", señalaba el extremo luso.

Lo único claro de todo es que el campeón del pasado año, Ousmane Dembélé, pese a que el año pasado lo ganó todo menos el Mundial, donde alcanzó las semifinales, no está en ninguna de las encuestas. Pocos lo ven con opciones de revalidar tan preciado galardón.