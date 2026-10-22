La esperanza en Toni Fernández, de 18 años, sigue intacta tras salir del Barcelona: "En Italia muchos han comparado su llegada con la de Nico Paz"

ESTADIO Deportivo ha testado las sensaciones que existen en el Venezia sobre el joven mediocentro, al que le está costando arrancar en la Serie A, recogiendo para ello la opinión de dos periodistas expertos en el conjunto 'arancioneroverdi'

Toni Fernández fue el segundo jugador más joven de la historia en debutar con el primer equipo del FC Barcelona, solo por detrás de Lamine Yamal. Lo hizo con 16 años, 5 meses y 24 días en un partido de Copa del Rey ante el Barbastro en enero de 2025. Luego, ya la pasada campaña, Hansi Flick le hizo estrenarse también en LaLiga, dándole una camiseta de titular ante el Girona para disputar los primeros 45 minutos. Pero aunque fue citado en más partidos, esa fue su última oportunidad.

Un traspaso diferido de 4 millones de euros

Ante la certidumbre de que lo tendría muy complicado para jugar con el técnico alemán, el mediocentro natural de Rubí, de solo 18 años, apostó por hacer las maletas el pasado verano, antes de enfilar su último año de contrato. Sonó para el Sevilla FC, cuando se daba por hecha la compra del club hispalense por parte de Sergio Ramos, y también fue tanteado por el Deportivo Alavés. Pero finalmente puso rumbo a Italia, al Venezia, mediante una cesión con compra obligatoria de 4 millones de euros en cuanto juegue tres partidos.

El cambio de entrenador en el Venezia ha jugado en su contra

Una operación -en realidad un traspaso diferido- que suscitó una importante expectación en la Serie A. "Fue una sorpresa. En Italia, muchos han comparado su llegada con la de Nico Paz, quien pasó del Real Madrid al Como. El Venezia cuenta con nuevos propietarios desde hace menos de un año: un grupo ambicioso que apuesta firmemente por el desarrollo de jóvenes talentos. Además, me consta que el jugador eligió el Venezia, en parte, por su estilo de juego ofensivo, que se adapta bien a futbolistas con su perfil. Dicho esto, esto fue antes del cambio de entrenador; ahora que Davide Nicola ha sustituido a Giovanni Stroppa, queda por ver cómo planea utilizarlo", ha asegurado a ESTADIO Deportivo el periodista Daniele Najjar, de TuttoMercatoWeb.

Y es que, hasta la fecha, el que fuese también canterano del Espanyol, solo ha participado hasta la fecha en tres encuentros saliendo desde el banquillo, para un total de 58 minutos, quedándose sin jugar en los dos últimos choques disputados por su equipo tras el parón. Una situación que tiene mucho que ver con el cambio de técnico, pero que tampoco alarma en el entorno del club 'arancioneroverdi'.

Confianza en su adaptación al futbol italiano: "Ni siquiera Nico Paz fue indiscutible al principio"

"Era algo previsible, ya que llegó al Venezia para ser una alternativa a Yeboah, el '10' del equipo y el jugador que sostuvo al Venezia la temporada pasada. Siempre se contempló que, con el tiempo, empezaría a tener más minutos, quizás incluso compartiendo terreno de juego con Yeboah. En Italia se pone mucho más énfasis en la fase defensiva, por lo que necesita tiempo para adaptarse. También hay que ver a los resultados del equipo: fue un comienzo muy duro con 6 derrotas en 6 partidos y puede ser también por eso que decidieron centrarse más en jugadores que ya estaban preparados para la liga italiana. Ahora, sin embargo, ha llegado la primera victoria contra Nápoles y creo que, con el tiempo, podrá adaptarse. Ni siquiera Nico Paz fue titular indiscutible en sus primeros partidos, pero luego terminó consolidándose", recuerda Najjar, insistiendo en la comparación con el futbolista hispano-argentino del Como.

"El Venezia tuvo un inicio de temporada muy flojo, y Stroppa prefirió dar oportunidades a jugadores con más experiencia. Él mismo lo ha explicado. Es un chico con mucha calidad al que hay que integrar con cuidado. El hecho de no haber sumado ningún punto tras los seis primeros partidos no ayudó", añade por su parte Giuseppe Pep Malaguti, de La Nuova Venezia.

Pero la ilusión en el conjunto del norte de Italia se mantiene intacta sobre un futbolista en el que hay depositadas muchas esperanzas de cara al futuro. "No creo que esta falta de minutos afecte a su desarrollo. Hay que tener paciencia. Nació en 2008; está en pleno proceso de formación y solo tiene que esperar su momento. Estoy convencido de que tendrá sus oportunidades", recalca Malaguti.

"Tras su fichaje, participó en la segunda parte contra el Frosinone y las primeras impresiones fueron positivas. Sin embargo, el entrenador de ese tiempo, Giovanni Stroppa, señaló que alinear a Yeboah y a Toni Fernández juntos requeriría tiempo, dadas las características ofensivas de Toni. Por otro lado, era bien sabido que Stroppa tenía plena confianza en Yeboah, cuya titularidad rara vez estuvo en duda. Stroppa explicó que estaba trabajando también para ubicar a Toni Fernández en una posición más retrasada, como mediocampista, pero que eso simplemente llevaría tiempo. No obstante, Stroppa fue destituido y reemplazado por Davide Nicola, un técnico que pone mucho más énfasis en el aspecto defensivo del juego", explica Najjar sobre esa falta de oportunidades del catalán.

La opción de recompra que el FC Barcelona pidió incluir: "No creo que se les escape"

Pero el periodista de TuttoMercatoWeb, pese a ello, cree firmemente que Toni Fernández tiene cualidades para darle la vuelta a su actual situación. "Es posible que la falta de minutos le afecte, pero tengo fe que pueda ser protagonista en Italia y con el Venezia. El Venezia confía mucho en él; el director deportivo, Antonelli, lo incorporó pensando en el futuro, no solo para una temporada. De hecho, fue el Barcelona quien insistió en incluir una cláusula de recompra; de lo contrario, el Venezia solo ficha a jugadores de forma definitiva", desveló sobre esa posibilidad que el club azulgrana se reservó de cara al futuro, además de conservar un porcentaje de su pase ante una posible venta a un tercero.

"Lo veo jugando en el Venezia, pero creo que dependerá en gran medida de cómo decida gestionarlo el nuevo entrenador. El club tiene mucha fe en él; veremos si logra hacerse un hueco en este equipo, que tiene un planteamiento más defensivo", sentencia Najjar. Aunque su compañero va más allá y que, si explota, podría volver al Camp Nou. "No estoy seguro de su futuro. Tiene tanto talento, no creo que el Barcelona deje que se les escape", sentencia Malaguti.