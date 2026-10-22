Courtois hace una recomendación a los árbitros tras la última polémica ante el Sevilla: "Cuando entre el VAR que sea por cosas por lo que ha venido el VAR"

El portero belga recuerda que en 2018 llegó el VAR para "cosas muy claras y manifiestas" pero que ahora entran por cosas que para él "no deberían"; sobre el Clásico espera un arbitraje "honesto" aunque reconoce que siempre puede haber fallos

Todavía colea la polémica por el arbitraje del Real Madrid - Sevilla Fútbol Club y eso que ya han pasado cuatro días y nos encaminamos a una nueva jornada de LaLiga, pero con el Clásico de fondo, las cuestiones arbitrales siguen de actualidad y anoche, tras el choque ante el RB Leipzig, fue el portero Thibaut Courtois quien se pronunció sobre las últimas actuaciones arbitrales, su influencia de cara al partido del próximo domingo frente al Barcelona y en el fútbol en general.

A juicio del portero belga, el VAR no debería entrar tanto en el juego. "El VAR también cuando entre que sea por cosas por lo que ha venido el VAR, porque yo creo que desde 2018 que se introdujo el VAR era para cosas muy claras y manifiestas, y yo siento que en la Liga entran demasiado por cosas que para mí no deberían", ha reconocido el cancerbero del Real Madrid, que continuó con su opinión.

"Es un poco la sensación que tenemos y a veces la falta de claridad con cosas que nos cuentan al principio de temporada que nos comemos una hora de charla de árbitros para que luego a la semana te están equivocando y haciendo cosas al revés, pero yo como humano y como persona optimista o positiva digamos, yo quiero creer que siempre van honesto al campo y como digo, puedes equivocarte por eso está el VAR, pero ya está", añadió.

Y es que Courtois sabe que el árbitro volverá a ser el centro de la diana durante y después del Clásico, aunque él ya ha dejado claro que confía plenamente en el colegiado que sea y no teme un arbitraje polémico. "Son humanos, pueden hacer errores. Esperamos que no siempre sean errores para un lado y no para otro", finalizó.

Courtois dejó dos paradones ante el RB Leipzig

El portero del Real Madrid también habló sobre el choque ante los alemanes, donde dejó sobre todo dos intervenciones de muchísimo mérito. "Me siento muy bien, contento, trabajando bien. Dos paradas importantes para mantener la portería a cero en ese momento e ir al descanso ganando, era importante porque se te puede atragantar el partido si vas perdiendo", añadió en el micrófono de Real Madrid TV.

"Meter gol primero era importante, y en el descanso el míster ha dicho de mejorar defensivamente. Hemos mejorado, defendido con más intensidad, buena victoria. El equipo está muy bien, estamos viendo que podemos contar con casi toda la plantilla, hay mucha competencia, nos hacemos mejores entre todos. Ahora tenemos cuatro partidos fuera de casa, que es más difícil y nos está costando, pero esperamos ir al parón con cuatro victorias", apuntó.

Terminó analizando el partido contra el Barcelona el próximo domingo: "Necesitamos cerrar la distancia con ellos y eso solo se puede hacer ganando. Vamos con confianza y ojalá defender bien para no encajar".