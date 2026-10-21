Mourinho ya piensa en el Clásico ante el Barcelona a su manera: "Vamos con 24 horas menos de reposo"

El entrenador del Real Madrid se mostró "satisfecho" por la goleada de su equipo ante el RB Leipzig en la Champions, pero recordó que llegarán más cansados al duelo del próximo domingo en el Camp Nou, clave en la pelea por LaLiga

Ni en los días más felices José Mourinho parece estar contento, pese a mostrarse "satisfecho". . Sin hacer un partido brillante, su Real Madrid goleó al RB Leipzig para firmar un pleno de victorias en las tres primeras jornadas de la Fase Liga de la Champions. Un gran paso para cumplir el objetivo de estar el el 'top 8' antes de afrontar un duelo decisivo en LaLiga este próximo domingo, cuando tendrá lugar el primer Clásico de la temporada ante el FC Barcelona. Pero, fiel a su estilo, el portugués quiso recordar recordó que su equipo llegará a la cita con menos descanso que los azulgranas.

"Para el Clásico no existe confianza, es un partido más del campeonato, pero decir que es un partido como los otros es mentir, completamente fuera de la realidad. De momento, estamos perdiendo 24 horas de reposo, pero ahí vamos", señaló en los micrófonos de Movistar+.

Elogios a Bernando Silva y Courtouis

Por otro lado, el entrenador luso también quiso elogiar a su compatriota Bernardo Silva, que abrió el marcador con su primer gol oficial como madridista. "Bernardo es uno de estos que no empezaba un partido desde hace mucho, necesitaba un encuentro desde hace mucho y ha hecho un gran partido. El primer tiempo hemos jugado bien, pero a un ritmo bajo. Cuando intensificamos el ritmo, es otra historia", explicó.

"Jugaron bien. Este lado derecho ha funcionado muy bien otra vez, buenas soluciones. La única cosa que no me ha gustado es el gol que Courtois no merecía, porque uno que hace las dos paradas que ha hecho no merece que sus compañeros le estropeen la noche", añadió sobre el choque, para destacar así las dos intervenciones del cancerbero belga con 0-0 en el marcador.

El cambio de Diomande por Vinicius

Siguiendo con los nombres propios, además, Mourinho también se detuvo en el cambio de Vinicius, pitado por la grada tímidamente, por Diomande, que puso la sentencia con un golaz. "La intención de meterlo no era pensar en el Clásico. Diomande fresco, entrando a 20 o 30 minutos del final, es difícil, porque tiene una velocidad importante. Vini ha hecho un buen partido, tácticamente para su entrenador un buen partido. Vini ha cerrado muy bien atrás. Pudo hacer un grandísimo gol, pero el portero hizo una gran parada. ¿Triste? Solo él puede explicar si lo siente o no, pero su entrenador está contento", afirmó sobre la imagen cabizbaja del brasileño en el banquillo.

"Me deja la conclusión que tenemos 9 puntos, estamos muy cerca de 'play-off', pero estamos muy lejos de los 20 puntos que a lo mejor se necesitan para clasificar directamente. Hay que seguir, la próxima en Atenas en una situación difícil, porque dos días después jugamos en Valencia, una situación para pensar, pero ya llegará. Ahora tenemos el domingo", terminó, con los cinco sentidos puestos en el FC Barcelona.

Mbappé: "Está bien que Vinicius esté triste"

Por su parte, Kylian Mbappé afirmó que está "bien" que Vinícius esté "triste" porque eso significa que el jugador brasileño quiere mejorar para ayudar a su equipo y recuperar su mejor versión para "dar mucho al equipo y a la gente". "Tiene que estar tranquilo, orgulloso de quien es. Es un gran jugador que tiene una gran calidad", afirmó en Movistar Plus.

El francés también analizó su situación personal y reconoció que tiene que mejorar: "Estoy bien. Puedo hacer más. Soy parte de los jugadores que hay que exigir siempre más. Nunca es suficiente para un jugador como yo", explicó, mostrando su felicidad por el triunfo y poniendo ya el foco en el Clásico.

"Sabemos que cada punto es importante para entrar en los ocho. Tenemos que ganar un máximo de partidos, hemos ganado tres. Hemos pensado únicamente en el partido de hoy. Lo que pasa el domingo, ahora lo podemos pensar. Antes el equipo no pensaba en el partido del domingo", sentenció.