El Barcelona ataca con dureza antes del Clásico: "Lo que hace el Real Madrid es una vergüenza"

Enric Masip, asesor de Joan Laporta en el club azulgrana, cree que la entidad que preside Florentino Pérez está "maltratando a toda la competición" con sus continuos ataques e insiste en la inocencia culé en el 'caso Negreira'

El fútbol nacional pone ya el foco en el primer Clásico de la temporada, que tendrá lugar el próximo domingo en el Camp Nou. Un duelo clave en la pelea por LaLiga, que puede dejar al Real Madrid a nueve puntos del FC Barcelona o acercarlo a solo tres. Es mucho sin duda lo que hay en juego, más allá de la enorme rivalidad existente. Pero en realidad se habla poco de fútbol, pues ambos clubes parecen empeñados en atacarse por los favores arbitrales que reciben uno y otro, cuando los dos vienen de ser favorecidos claramente en sus últimos choques ligueros ante Real Betis y Sevilla FC, lo que ha causado una gran indignación en los dos conjuntos hispalenses.

Este pasado miércoles, durante el encuentro ante el RB Leipzig en la Champions, desde la grada del Santiago Bernabéu se mostró una pancarta para pedir que el 'caso Negreira' no quede impune. Esta vez fue la afición, aunque desde las altas esferas de la entidad blanca, con Florentino Pérez a la cabeza, son continuas las referencias a los supuestos pagos del club azulgrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), elaborando incluso un dossier de 500 páginas que fue remitido a la UEFA.

Pero desde la Ciudad Condal siguen defendiendo su inocencia y, de paso, lanzando 'dardos' a su eterno rival por su actitud, como ha sucedido este mismo jueves con Enric Masip como protagonista. El asesor del presidente culé, Joan Laporta, no se ha cortado un pelo y ha cargado con dureza contra los ataques madridistas que, en su opinión, no solo tienen al Barça como objetivo, sino también a LaLiga, al resto de clubes o al estamento arbitral.

"No aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado"

"Cuando alguien utiliza estas técnicas, que no son casualidad porque es la unión de entrenador, según qué prensa, tv, club... avanzan para tapar sus propios problemas aludiendo al máximo rival. El objetivo es maltratar la imagen del Barça y nos sentimos ofendidos y enfadados. En tres años y medio, nunca se ha demostrado nada ni se hará. No ha habido nada. El Barcelona ha ganado los títulos y los partidos con su juego. Nosotros, desde hace muchos años, no aludimos a épocas oscuras de este país cuando un equipo sí era beneficiado y ganaba títulos por esa imparcialidad. Hay líneas rojas que no se deben pasar, y se han pasado", comentó durante un acto en el club de Golf Barcelona.

"Faltan el respeto a todos los clubes y dañan la imagen"

En este sentido, el que fuese leyenda del balonmano con la camiseta azulgrana recalcó que las acusaciones que se vierten desde la capital de España solo tratan de desviar la atención para que no se hable de la situación de un Real Madrid que, según el ejecutivo culé, perjudica a todo el fútbol nacional.

"Se utilizan tertulias como si fueran jurados e informes como si fueran sentencias. Para eludir un problema, eludes a Negreira en titulares o entrevistas... Hablas de Negreira cuando en realidad deberías hablar de lo que te pasa a ti. Es una línea roja que no se debería pasar. Están dañando a LaLiga. Están atacando a toda la competición, a todos los clubes, a los árbitros... Van a UEFA. Faltan el respeto a todos los clubes. Dañan la imagen. Para mí es una vergüenza", destacó.

La recuerda a Mourinho el incidente con Tito Vilanova

Además, Masip aprovechó para lanzar un 'dardo' a Mourinho al recordar su incidente en un Clásico con el fallecido Tito Vilanova. "Cuando alguien dice que ve cosas raras... cosas raras es meterle el dedo a un entrenador. Cuando las cosas no te salen, debes mejorar y no dedicarte a atacar a los demás", sentenció.