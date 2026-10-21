Xavi Espart responde a las comparaciones con Lahm y lanza un aviso antes del Clásico

Xavi Espart brilló ante el PSG con su primer gol en la Champions y respondió a las comparaciones con Philipp Lahm, una leyenda del fútbol alemán. El canterano del Barça también mira al Clásico, mientras Raphinha lanza un mensaje de confianza antes de visitar al Real Madrid

Xavi Espart fue uno de los nombres propios del Barcelona en su visita al Parque de los Príncipes. El canterano azulgrana aprovechó el exigente escenario de la Champions League ante el PSG para firmar su primer gol en la máxima competición continental y dejar nuevas muestras de su personalidad sobre el terreno de juego. A sus 18 años, el lateral sigue dando pasos en el primer equipo de Hansi Flick y ya empieza a despertar comparaciones con Philipp Lahm, una referencia del fútbol europeo que no le deja indiferente.

El futbolista catalán valoró este reconocimiento en una entrevista con TNT Sports México, donde dejó claro que recibe con satisfacción los paralelismos con el histórico defensor alemán, aunque su intención es escribir su propia historia con la camiseta azulgrana. "Que me comparen con Lahm es un elogio. No me lo tomo como una presión, pero intentaré hacer mi carrera y mi camino", explicó Espart, consciente de que las expectativas pueden crecer rápidamente cuando un joven de la cantera comienza a destacar en escenarios de máxima exigencia.

La comparación con Lahm y una característica que convence a Flick

Las palabras de Espart también permitieron conocer mejor su manera de entender el fútbol. Su capacidad para desenvolverse en diferentes posiciones y su tendencia a buscar espacios interiores son dos de los aspectos que explican las comparaciones con Lahm, un lateral que destacó durante su carrera por su inteligencia táctica y su facilidad para participar en la construcción del juego. "Por cosas del juego, puedo jugar en la izquierda, a la derecha y por dentro. Soy un lateral que tira más hacia dentro", señaló el jugador del Barcelona. Una polivalencia que supone un recurso interesante para Flick, especialmente en un equipo que busca generar superioridades en el centro del campo y ofrecer distintas soluciones durante los partidos.

El canterano tampoco escondió su satisfacción por las palabras de su entrenador. "Claro que me gusta que me comparen con él, porque es un jugador histórico, y estoy muy contento de que (Flick) diga eso", reconoció. Más allá de las similitudes con el exinternacional alemán, Espart quiere consolidarse a partir de sus propias cualidades. Su actuación en París refuerza esa aspiración, en una temporada en la que está aprovechando las oportunidades para demostrar que puede competir al máximo nivel pese a su juventud.

Un estreno soñado en la Champions League

La noche ante el PSG tuvo un significado especial para el lateral. Espart consiguió su primer tanto en la Champions League en uno de los estadios más exigentes del continente y frente al vigente bicampeón de Europa, una experiencia que difícilmente olvidará. El propio futbolista explicó con naturalidad cómo vivió la acción que terminó con el balón en el fondo de la portería. "Ha sido todo muy rápido. He hecho una pared y, cuando he visto que tenía la oportunidad, no me lo he pensado dos veces", relató.

El gol fue el broche a una actuación destacada en el Parque de los Príncipes, aunque el resultado final dejó un sabor amargo para el conjunto azulgrana. Pese a ello, el canterano se quedó con la dimensión de lo conseguido en una cita de máxima dificultad. "En este estadio, contra el PSG en Champions, es el partido soñado de cualquier niño. Primer gol en Champions, dos goles con el primer equipo. Muy feliz, es una locura", afirmó. Sus palabras reflejan la rapidez con la que está viviendo sus primeros pasos en la élite y la ilusión con la que afronta una oportunidad que llevaba años esperando.

Raphinha mira al Clásico y pide mantener la confianza

La derrota frente al PSG también dejó las valoraciones de Raphinha, que defendió el rendimiento del Barcelona pese al desenlace. El brasileño consideró que el marcador no reflejó lo sucedido durante buena parte del encuentro y apuntó a la falta de eficacia como uno de los factores que marcaron la diferencia. "No creo que sea un resultado que diga lo que ha sido el partido. Ha sido bastante equilibrado por los dos lados, hemos competido bien, pero hemos jugado contra el bicampeón de Europa y sabíamos que podía pasar", explicó.

El atacante lamentó que el equipo no aprovechara sus oportunidades, aunque rechazó que el resultado deba afectar a la confianza del vestuario. "Al final nos quedamos con la sensación de que pudo ser diferente, pero en un partido como este, si no marcas y el otro equipo está mejor para marcar, puede pasar", añadió. Raphinha insistió en que el Barcelona sigue preparado para competir tanto en Europa como en LaLiga. "Hemos estado bien, hemos competido bien y esto no nos quita la confianza", aseguró, antes de poner el foco en el siguiente compromiso.

El domingo espera el Real Madrid en un Clásico que llega en un momento importante para ambos equipos. El brasileño considera que el Barcelona tiene argumentos para responder después del tropiezo europeo y dejó claro que el equipo no piensa bajar los brazos. "Estamos bien preparados. Perdimos hoy, pero hemos competido y jugado bien. El resultado puede pasar, pero no creo que hayamos hecho un mal partido como para perder la confianza", señaló. Y cerró con un mensaje directo sobre lo que espera del enfrentamiento ante el eterno rival: "Lo vamos a dar todo el domingo".