La amenaza de Raphinha, consumada: el 'pichichi' del Barça vuelve a trabajar con el grupo

El delantero brasileño, que volvió del parón con un edema en el bíceps femoral derecho, ha trabajado estos últimos días en solitario, pero se ha probado a 48 horas de visitar La Cartuja para decidir Hansi Flick si lo reserva para el duelo del próximo martes en París o adelanta su retorno

Se libró de la visita con Brasil a la India por un problema muscular que, al menos, no fue finalmente tan grave. Un edema en el bíceps femoral derecho mientras competía con su selección hizo que Raphinha Dias se perdiese el choque liguero contra el Getafe CF y, en el mejor de los casos, sea duda para la visita del próximo sábado 17 de octubre al Estadio de La Cartuja. Los planes de Hansi Flick y la idea del actual 'pichichi' del campeonato español solamente los conocen ambos, si bien la amenaza al Real Betis existe y se ha consumado, pues el punta de Porto Alegre se ha probado este jueves.

En este sentido, el '11' culé ha sido una de las principales novedades de la vuelta al trabajo del conjunto azulgrana, que descansó en la víspera tras la goleada en Estambul ante el Galatasaray en la Champions League. 'Condenado' los días anteriores a sesiones individuales, el 'falso 9' preferido del entrenador alemán se ejercitaba este 15-O con el grupo para evaluar sus opciones de ser de la partida este fin de semana o, en su defecto, esperar con mayores garantías al siguiente duelo continental, que llevará a los catalanes el martes de la semana que viene al Parque de los Príncipes para medirse con el PSG.

Dos bajas seguras, una seria duda y otros dos por precaución

No ha echado de menos el FC Barcelona a Raphinha Dias, ya que el conjunto de Hansi Flick se está mostrando intratable en este arranque de curso. No en vano, los azulgranas han ganado sus diez encuentros oficiales hasta la fecha (ocho de LaLiga y dos de la UCL), si bien es cierto que, con 14 goles y tres asistencias en los ocho duelos que ha podido disputar, la incidencia del de Río Grande del Sur es máxima, aunque no única, pues Lamine Yamal va ya por 8+9, apareciendo igualmente Fermín López (5+2) y Karim Adeyemi (4+3) con buenos números en aportación relevante.

Pedri González y Eric García, sustituidos en tierras turcas con una molestia en el abdominal y una contusión en la tibia, respectivamente, deberían llegar sin problemas a la contienda ante el Sevilla FC, a no ser que su técnico decida no correr riesgo alguno con ellos, mientras que es seria duda Frenkie de Jong, recuperándose de una lesión de rodilla. Están absolutamente descartados Andreas Christensen, aquejado de una rotura fibrilar y seguramente ya de baja hasta después del próximo parón, y Roony Bardghji, que se pierde toda la temporada por su problema del cruzado.