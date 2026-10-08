Malas noticias con Raphinha antes de recibir al Getafe

Raphinha se ha entrenado en solitario a dos días de recibir al Getafe en el Camp Nou, el mismo día que Hansi Flick ya cuenta con el regreso de todos los internacionales en el entrenamiento. La estrella brasileña será duda hasta el viernes para el duelo ante el conjunto azulón

Hansi Flick tiene ya sobre la mesa su primer quebradero de cabeza de la temporada. Con el esperado regreso tras el parón, el FC Barcelona tratará de seguir con su gran dinámica en la competición doméstica. 7 victorias en las primeras 7 jornadas, un comienzo excepcional. Con un jugador que ha destacado por encima del resto de sus compañeros: Raphinha.

El brasileño ha sido el jugador más desequilibrante de la plantilla culé y el futbolista con más participaciones de gol en lo que va de temporada para el FC Barcelona: 17 en total, 14 goles y 3 asistencias. Es posiblemente el jugador en mejor forma actualmente de toda Europa. Aunque, sorprendentemente, no está ni siquiera nominado entre los 30 mejores futbolistas que optan al Balón de Oro. En su país sí tienen en cuenta su calidad, y junto a Vinicius es uno de los abanderados de la selección brasileña en cada convocatoria de Carlo Ancelotti.

Temor cada vez que viaja con Brasil

Esto es algo que atemoriza a Hansi Flick. Cada vez que Raphinha viaja con la selección brasileña, el entrenador alemán se echa a temblar. Ya estaba preocupado antes del parón. Parón que le ha servido para confirmar la teoría y frustrarse de nuevo por su jugador. Con esta, las tres últimas veces que Raphinha ha ido con Brasil se ha lesionado. Algo muy casual, o no.

Malas noticias desde la ciudad deportiva del Barça

En el segundo partido del parón con Brasil, disputó los primeros 45 minutos ante Australia y hasta ahí su participación con su combinado nacional. La federación brasileña anunció problemas musculares en la parte posterior de su muslo derecho. Regresó a Barcelona para hacerse las pruebas pertinentes con el club, ponerse a punto y llegar al partido ante el Getafe del próximo sábado en el Camp Nou. Pero a falta de dos días para el encuentro, llegan las malas noticias con Raphinha: no se entrena junto a sus compañeros.

Duda hasta última hora y las posibles alternativas

La estrella brasileña del FC Barcelona aún no está recuperada al 100% de sus problemas musculares. Es cierto que hasta el entrenamiento del viernes en la previa del duelo liguero no está descartado por Hansi Flick y el cuerpo técnico. Pero parece improbable su participación y más como titular. El técnico alemán tendrá que buscar una alternativa; lo natural sería ver a Gabriel Jesús como ‘9’. Flick recupera a los internacionales, pero tendrá que esperar hasta última hora con Raphinha.