Raphinha, entre algodones, regresa justo cuando el Barça prepara su gran anuncio

El brasileño sigue trabajando al margen a pocos días del choque ante el Getafe mientras en los despachos se ultima una ampliación de contrato que le convertirá, junto a Lamine Yamal, en uno de los grandes referentes del proyecto de Hansi Flick

El Barça vuelve a la competición este sábado y lo hace con varias incógnitas importantes por resolver en su once. La más importante y la que más preocupa al barcelonismo es Raphinha.

El brasileño continúa entre algodones después del problema físico sufrido con su selección y, a cuatro días del duelo ante el Getafe, todavía no se ha reincorporado al trabajo con el grupo. Evidentemente, esta situación obliga al cuerpo técnico a extremar las precauciones con uno de sus futbolistas más determinantes, especialmente en una semana en la que el club prepara, precisamente, una noticia de gran calado relacionada con su futuro.

Y es que el Barça ultima los detalles de una renovación estratégica que apunta a prolongar su vínculo hasta 2030. Todo hace indicar que el anuncio oficial podría producirse esta misma semana, previsiblemente el viernes, con el futbolista rubricando el nuevo acuerdo junto a Joan Laporta. El brasileño ha pasado de estar en el centro de las dudas sobre su futuro a convertirse en una de las grandes apuestas de presente y futuro del proyecto azulgrana.

Raphinha sigue trabajando en solitario

La preocupación ahora está en el césped. Raphinha sufrió un edema en el muslo derecho en el segundo amistoso de Brasil ante Australia, disputado el pasado 29 de septiembre. Las pruebas realizadas posteriormente descartaron que existiera una lesión grave, pero el contratiempo fue suficiente para que regresara antes de tiempo a Barcelona y se perdiera el siguiente encuentro de la 'Canarinha', frente a India.

Desde entonces, el objetivo ha sido recuperar al jugador sin asumir riesgos innecesarios. Este martes volvió a ejercitarse en solitario y la situación no ha cambiado demasiado respecto a los últimos días. El staff de Hansi Flick está siguiendo su evolución día a día y la prudencia gana peso conforme se acerca el partido del sábado.

El problema adquiere una relevancia especial porque la zona afectada coincide con la de dos lesiones anteriores. Raphinha es actualmente el máximo goleador del Barça, con 12 tantos en Liga, y es un jugador imprescindible para Flick desde su reconversión como delantero centro.

Joan García, otra duda para el sábado

No es la única incógnita importante. Joan García también continúa trabajando al margen y su presencia ante el Getafe tampoco está asegurada. El guardameta ya se perdió el encuentro liguero frente al Sevilla del pasado 19 de septiembre por un pequeño edema en la rodilla derecha que, afortunadamente, no afectó al menisco.

Desde entonces, el portero ha seguido un plan específico de fisioterapia y trabajo individual y todavía no se ha reincorporado al grupo. El cuerpo técnico tendrá que valorar su evolución durante los próximos entrenamientos antes de decidir si está en condiciones de regresar a la titularidad.

En el caso de ambos futbolistas, el Barça tiene margen para esperar. El encuentro ante el Getafe se disputa en el Camp Nou y llega después del parón de selecciones, pero por delante aparece un calendario especialmente exigente. Galatasaray, Betis, Paris Saint-Germain, Real Madrid, Alavés, Aston Villa y Atlético de Madrid son algunos de los compromisos que esperan al conjunto azulgrana antes y después del siguiente parón.

El Barça prepara una noticia importante con Raphinha

La situación del brasileño llega, además, en un momento especialmente significativo. El Barça trabaja para anunciar esta semana la ampliación de contrato del jugador hasta 2030, una operación considerada estratégica por la dirección deportiva.

Su actual vínculo expira en 2028 y el futbolista quería asegurarse un futuro a largo plazo en Barcelona, además de una actualización salarial acorde con el peso que ha adquirido dentro del equipo.

El acuerdo contempla mantener su cláusula de rescisión en 1.000 millones de euros y supone un respaldo definitivo a un jugador que hace no demasiado tiempo llegó a plantearse su continuidad. La llegada de Flick fue determinante para que cambiara de opinión. El técnico alemán le otorgó galones y Raphinha ha respondido convirtiéndose en uno de los grandes líderes del equipo junto a Lamine Yamal.

Ahora, el club quiere darle todavía más protagonismo. Su transformación en '9' después de que no llegara el fichaje de Julián Álvarez ha sido todo un éxito y sus cifras goleadoras explican por qué el Barça considera prioritaria su continuidad.

Raphinha renovó en 2025, pero únicamente amplió su contrato una temporada. Aquello dejaba abierta una ventana de incertidumbre que ahora está a punto de cerrarse. Las conversaciones han avanzado hasta alcanzar un acuerdo que, salvo giro de última hora, su renovación será oficial en las próximas horas.