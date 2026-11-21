El entrenador del equipo vasco explicó que se quedaron con un mal sabor de boca tras el partido contra el Cádiz CF y reflexionó sobe lo difícil que será ganarle a su próximo rival, el Girona FC, al cual rinden visita este fin de semana

Jokin Aranbarri, entrenador de la SD Eibar, atendió a los medios de comunicación antes del partido que su equipo va a disputar este domingo contra el Girona FC, un encuentro entre candidatos a pelear por el ascenso a Primera división. El técnico se mostró dolido por el empate contra el Cádiz CF el pasado fin de semana y también reflexionó sobre lo difícil que es puntuar en un estadio como el de Montilivi.

Jokin Aranbarri señaló que el equipo terminó con mal sabor de boca tras el empate contra el Cádiz CF la semana pasada. "Acabamos dolidos. La intención era claramente ganar el partido y, a pesar de que tuvimos muchas situaciones buenas, creo que no fuimos capaces de controlar bien el encuentro cuando estuvimos por delante. Los dejamos transitar y correr en algunas situaciones que teníamos que haber controlado mejor. Por eso acabamos dolidos, porque queríamos sacar el partido adelante. El primer objetivo es que cada uno demuestre el fuego interior que tiene, de querer seguir haciendo las cosas mejor, de querer mejorar y de que no nos conformamos. Creo que tenemos un escenario inmejorable para demostrar esa intención y que tenemos muchas ganas de competir esta semana".

El entrenador de la SD Eibar argumentó que su equipo tiene mucho margen de mejora. "Tenemos que dominar mejor todo tipo de situaciones. Se está viendo que en esta categoría, si tienes momentos en los que no eres contundente y no dominas determinadas situaciones, aunque hayas controlado el partido durante muchos minutos, se te puede escapar. Tenemos que estar muy concentrados y dominar esos momentos, tanto cuando el marcador está a favor como cuando vamos por detrás. Creo que tenemos que mejorar en eso y llegar a esos momentos del partido sabiendo claramente qué tenemos que hacer, con una idea compartida sobre cómo actuar en cada situación. Esa va a ser la clave este fin de semana ante un equipo muy bueno que va a intentar llevar la iniciativa. Nosotros tenemos que tener claro que somos el Eibar, que vamos a ir a por ellos y que tenemos muchas ganas de competir y sacar el partido adelante".

A continuación, reflexionó sobre el partido que tiene que disputar la SD Eibar en el terreno de juego del Girona FC. "Es un campo complicado, pero tenemos que saber lo que somos. Siempre lo he dicho: me encanta la plantilla que tengo y creo que tenemos mucha capacidad para competir. Además, tenemos margen de mejora. Estamos demostrando que tenemos muchas virtudes, pero también aspectos que debemos mejorar. Somos conscientes de ello y nos duele cuando no somos capaces de anticiparnos a situaciones que se están dando. Por eso creo que va a ser un partido muy bonito y exigente para los dos equipos".

"Es un campo complicado, pero tenemos que saber lo que somos"

Y, por último, dio cuáles puedes ser las claves del partido para que la SD Eibar le gane el partido al Girona FC. "Adaptarnos a las situaciones que se van a dar. De todo tipo. Habrá momentos en los que el rival lleve la iniciativa y tendremos que saber qué hacer, ser un equipo compacto y defender fuerte el área. También debemos intentar llevar la iniciativa cuando nos corresponda, saber cuándo ser verticales y cuándo llegan nuestros momentos para hacer daño al rival. Sabemos que enfrente tenemos un muy buen equipo, con poderío en las dos áreas, dinamismo en el centro del campo y una plantilla larga. Pero, de igual forma, creo que nuestra plantilla es muy completa y estoy encantado con los jugadores que tengo".