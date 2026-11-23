La derrota ante Osasuna ha agravado la crisis del Málaga, que continúa colista con solo cinco puntos de 39 posibles. La continuidad de Loren Juarros está en entredicho y una reunión en La Rosaleda puede marcar el futuro del director deportivo y del proyecto blanquiazul

El Málaga CF atraviesa uno de los momentos más delicados desde su regreso a Primera División y las consecuencias de su mal comienzo de temporada empiezan a alcanzar también los despachos. La derrota por 1-0 frente a Osasuna en El Sadar ha vuelto a dejar al descubierto las carencias de un equipo que sigue sin conocer la victoria después de trece jornadas. Pero el problema ya no se limita al terreno de juego. El futuro de Loren Juarros como director deportivo está cada vez más cuestionado y su continuidad en La Rosaleda se encuentra en el aire.

La imagen ofrecida en Pamplona ha sido especialmente preocupante. Los hombres de Juanfran Funes no consiguieron poner a prueba al guardameta rival en ningún momento y terminaron el encuentro sin un solo disparo entre los tres palos. Un nuevo tropiezo que mantiene al conjunto malaguista en el último puesto de la clasificación, con apenas cinco puntos de 39 posibles y a siete de la permanencia.

La situación ha terminado por aumentar las dudas sobre la planificación deportiva realizada el pasado verano. Loren Juarros, responsable de construir la plantilla que debía afrontar el exigente regreso a la máxima categoría, se encuentra ahora bajo el foco de las críticas. La confianza que había conseguido recuperar con el ascenso y su apuesta por Juanfran Funes ha perdido fuerza ante una realidad clasificatoria que amenaza con complicar seriamente el proyecto.

Una reunión decisiva en las oficinas de La Rosaleda

Este lunes está prevista una reunión en las oficinas de La Rosaleda en la que participarán Loren Juarros, representantes de la dirección general, el administrador judicial, José María Muñoz, y Juanfran Funes. El objetivo será analizar la delicada situación deportiva y empezar a definir los próximos pasos.

La continuidad del director deportivo lleva tiempo generando dudas. De hecho, antes de visitar El Sadar ya existían discrepancias en los despachos y se contemplaba la posibilidad de prescindir de sus servicios. La derrota ante Osasuna ha añadido más argumentos a quienes consideran necesario un cambio en la estructura deportiva. Según 101TV Málaga este lunes, el club ya está estudiando otras alternativas para ocupar esa parcela. No obstante, una posible salida tampoco sería una operación sencilla. Loren renovó su contrato hasta 2028 y una rescisión anticipada obligaría al Málaga a negociar las condiciones económicas de su desvinculación. Este aspecto puede convertirse en un obstáculo para la entidad, que tendría que asumir un coste importante en un momento en el que también necesita recursos para reforzar la plantilla.

Total En casa Fuera Total En casa Fuera Jornada 13 PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC PTS. PJ PG PE PP GF GC 1 FC Barcelona FCB = 36 13 12 0 1 51 15 18 7 6 0 1 27 9 18 6 6 0 0 24 6 2 Real Madrid RMA = 33 13 11 0 2 33 11 18 6 6 0 0 19 4 15 7 5 0 2 14 7 3 At. Madrid ATM = 31 13 10 1 2 26 10 13 6 4 1 1 12 5 18 7 6 0 1 14 5 4 Real Betis BET = 27 13 8 3 2 21 16 15 6 5 0 1 12 8 12 7 3 3 1 9 8 5 Real Sociedad RSO = 22 13 7 1 5 23 23 13 6 4 1 1 8 7 9 7 3 0 4 15 16 6 Sevilla SEV = 19 13 5 4 4 18 20 11 7 3 2 2 8 8 8 6 2 2 2 10 12 7 Racing RAC 3 17 13 5 2 6 20 32 14 7 4 2 1 14 13 3 6 1 0 5 6 19 8 Athletic ATH 1 16 12 4 4 4 15 12 11 7 3 2 2 11 6 5 5 1 2 2 4 6 9 Alavés ALA 3 16 13 4 4 5 18 18 13 7 4 1 2 14 7 3 6 0 3 3 4 11 10 Villarreal VIL 2 15 13 4 3 6 19 18 7 6 2 1 3 8 7 8 7 2 2 3 11 11 11 Espanyol ESP 2 15 13 4 3 6 14 14 5 6 1 2 3 6 7 10 7 3 1 3 8 7 12 RC Deportivo DEP 3 15 13 3 6 4 16 17 9 6 2 3 1 8 6 6 7 1 3 3 8 11 13 Osasuna OSA 3 15 13 4 3 6 13 23 12 7 3 3 1 6 4 3 6 1 0 5 7 19 14 Celta CEL 3 13 13 2 7 4 11 12 9 7 2 3 2 9 6 4 6 0 4 2 2 6 15 Rayo Vallecano RAY 1 12 12 3 3 6 15 22 10 6 3 1 2 9 8 2 6 0 2 4 6 14 16 Valencia VCF 3 12 13 3 3 7 9 20 2 7 0 2 5 3 14 10 6 3 1 2 6 6 17 Getafe GET 2 12 13 3 3 7 8 21 12 7 3 3 1 8 7 0 6 0 0 6 0 14 18 Levante LEV 1 11 12 2 5 5 16 21 7 5 2 1 2 13 12 4 7 0 4 3 3 9 19 Elche ELC 1 10 12 2 4 6 14 20 1 6 0 1 5 4 14 9 6 2 3 1 10 6 20 Málaga MAL = 5 13 0 5 8 9 24 3 6 0 3 3 6 12 2 7 0 2 5 3 12

CampeónChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso

El mercado de invierno, otro frente abierto

La posible continuidad de Loren está estrechamente relacionada con el mercado invernal. El Málaga necesita incorporar futbolistas que eleven el nivel competitivo de una plantilla que no está ofreciendo las prestaciones esperadas en su estreno en Primera División.

La dirección deportiva había comenzado a trabajar en la posibilidad de realizar entre tres y cuatro incorporaciones, aunque cualquier llegada estaría condicionada por las salidas que consiga cerrar el club. Entre las prioridades se encuentran reforzar varias posiciones y encontrar jugadores con experiencia en la categoría que puedan aportar soluciones inmediatas. La incertidumbre está en quién será el encargado de ejecutar esos movimientos. Si Loren continúa, tendrá la oportunidad de corregir los errores de planificación del pasado verano. Si finalmente sale, el Málaga tendría que encontrar un nuevo responsable deportivo en plena competición y con el mercado de enero a la vuelta de la esquina.

La afición también empieza a perder la paciencia

Mientras tanto, el malestar se extiende entre el malaguismo. Los resultados están aumentando la frustración de una afición que ve cómo su equipo continúa sin encontrar una reacción. Las críticas ya no se dirigen únicamente a los futbolistas y al cuerpo técnico, sino que también alcanzan a los responsables de la planificación y a la dirección de la entidad. El margen de maniobra comienza a reducirse y el calendario no concede demasiadas treguas. El Málaga necesita reaccionar cuanto antes si no quiere que la distancia con la permanencia se convierta en un obstáculo prácticamente insalvable.

La reunión de este lunes puede marcar el futuro inmediato del proyecto. Loren Juarros, que fue una figura importante en el camino del Málaga desde Primera RFEF hasta la élite, afronta ahora uno de sus momentos más complicados desde su llegada a Martiricos.