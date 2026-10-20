Flick baja a la tierra al barcelonismo: "El PSG es mejor que nosotros"

El técnico alemán reconoce la superioridad del vigente campeón de Europa y apuntó a la preparación del encuentro como uno de los aspectos que deberán revisar

Flick reconoció que el PSG es mejor equipo que el Barça tras la derrota.Imago

Hansi Flick no quiso buscar excusas después de la derrota del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain (4-2).

El entrenador azulgrana destacó el nivel del espectáculo ofrecido por ambos equipos, pero admitió que los franceses fueron superiores en un encuentro que puso fin a la extraordinaria racha de once triunfos consecutivos de su equipo.

"Ha sido un partido fantástico, de los equipos. El PSG ha demostrado que es un equipo mejor que nosotros. Hemos perdido, pero hemos aprendido", declaró en los micrófonos de Movistar.

El preparador alemán asumió así la derrota con total naturalidad, consciente de que el Barcelona todavía tiene margen de mejora si quiere competir de tú a tú con los grandes aspirantes a conquistar la Champions League. Los azulgranas consiguieron mantenerse en el partido durante buena parte de la noche, pero terminaron cediendo ante la calidad y la pegada de los hombres de Luis Enrique.

Aún así, el míster germano restó importancia a la derrota recordando que "los títulos se ganan en mayo" y aseguró que pese a todo fue "un buen test para el equipo, que demostró cosas buenas y mucho potencial".

La preparación y el desgaste, a debate

Flick también analizó las dificultades que encontró su equipo para contener las transiciones ofensivas del conjunto parisino, especialmente durante el tramo final del encuentro.

El técnico reconoció que sus futbolistas no llegaron en las mejores condiciones físicas a los últimos minutos, aunque rechazó utilizar el cansancio como justificación. "Ellos tienen mucha calidad, en la transición... hemos intentado defender. Pero en los últimos 15 minutos no estuvimos frescos. No es una excusa. Hay que ver qué pasó tras Sevilla, no hicimos la mejor preparación. Hay que analizarlo y hacer las cosas mejor en el futuro".

Las palabras del entrenador apuntan a una revisión de la planificación posterior al compromiso ante el Betis. El Barcelona acusó el esfuerzo en la recta final, cuando el PSG aprovechó su mayor frescura y su capacidad para encontrar espacios para decantar definitivamente el marcador.

Flick lamenta las bajas y explica la suplencia de Rodri

El técnico también lamentó las bajas de Eric García y Jules Koundé y reconoció que dejó a Rodri en el banquillo pensando en el Clásico contra el Real Madrid. "¿Para qué ocultarlo? Ha jugado mucho con la selección y con nosotros en los últimos partidos tras el parón. Hablé con él esta mañana y le dije que tomaríamos esa decisión", señaló.

"Pero creo que Bernal ha jugado bien, creo que ha hecho un buen partido y que la decisión ha sido la adecuada. Espero que Rodri recupere y esté fresco para el domingo", añadió.

El conjunto azulgrana logró reaccionar en dos ocasiones en el Parque de los Príncipes, pero no pudo sostener el pulso hasta el final. Para Flick, la derrota debe servir como aprendizaje de cara a los próximos compromisos, en una temporada en la que el equipo aspira a llegar lejos en todas las competiciones.

Flick reconoció que su equipo "cometió muchos errores", consideró que hicieron un buen tiempo y que en el segundo "hubo cosas mejorables".

La lesión de Dani Olmo, pendiente de evolución

Otra de las preocupaciones de la noche fue Dani Olmo, que tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias físicas. El centrocampista no pudo completar el encuentro y su estado queda pendiente de las pruebas médicas de este miércoles para conocer el alcance exacto del problema. En cualquier caso, parece completamente descartado para el Clásico del domingo.

Flick se mostró prudente al ser preguntado por la situación del internacional español, sin ofrecer un diagnóstico definitivo. "Veremos qué tiene. Ha tenido un golpe y siente dolor".

Flick se rinde a Xavi Espart

Entre las notas positivas de la actuación azulgrana destacó Xavi Espart, autor del segundo tanto del Barcelona y uno de los futbolistas que aprovecharon la oportunidad para reivindicarse.

El joven jugador respondió en un escenario de máxima exigencia y recibió el reconocimiento público de su entrenador. "Ha jugado un partido fantástico. Ha marcado el gol. Es increíble el nivel al que juega".