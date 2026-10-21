Jesús Vallejo y Munir, dos fichajes que no ocultan la realidad del Albacete de Etxeberria en LaLiga Hypermotion

Los manchegos firmaron al ex del Real Madrid la pasada temporada y al ex de Barcelona, Sevilla, Las Palmas, Valencia o Alavés, entre otros, el pasado verano. El despido de Alberto González no ha cambiado la situación en el Carlos Belmonte

El Albacete sigue deambulando por LaLiga Hypermotion después de 10 jornadas disputadas. Los manchegos son colistas con un punto de 30 posibles y a principios del mes de octubre decidieron cortar por lo sano con el despido de Alberto González. En su lugar llegó Joseba Etxeberria que con experiencia en Segunda división tratará de darle la vuelta a una situación que parece avocada al descenso a Primera RFEF.

El Albacete de Joseba Etxeberria no ha mejorado ni un ápice lo visto con el de Alberto González y es que los manchegos han perdido ante Real Valladolid (5-0) y Real Sporting de Gijón (2-1) en los dos primeros choques del vasco al frente del banquillo albaceteño.

Pero detrás de este Albacete que de momento no consigue levantar el vuelo en LaLiga Hypermotion, hay dos jugadores que anteriormente a verse en esta situación, vivieron la gloria y ganaron varios títulos en Real Madrid, Barcelona o Sevilla. Jesús Vallejo, que llegó en el mercado de verano de la 2025/26 y Munir, que aterrizó el verano pasado.

El ilusionante fichaje de Jesús Vallejo por el Albacete

En el verano de 2025, el Albacete se convertía en uno de los equipos que agitaba el mercado estival con la llegada de Jesús Vallejo procedente del Real Madrid. La llegada de Jesús Vallejo al Albacete fue todo un acontecimiento ya que en el Carlos Belmonte aterrizaba un jugador que sabía lo que era ganar Champions League y Ligas en el Santiago Bernabéu.

El Albacete, con Alberto González y Jesús Vallejo, logró eliminar al Real Madrid en la Copa del Rey en una noche para el recuerdo en el Carlos Belmonte pero a pesar de ese input copero, los manchegos no lograron entrar en el play off de ascenso a Segunda en una campaña en la que terminaron en la zona media de la tabla.

Jesús Vallejo en el duelo ante el Sporting de Gijón

Vallejo jugó un total de 31 encuentros en Liga y tres de Copa del Rey en los que llegó incluso a marcar un tanto. Esta temporada las cosas están siendo muy diferentes para el manchego, con menos minutos aunque el pasado fin de semana marcó el tanto del Albacete ante el Sporting, el primero del curso para él.

Munir, otro fichaje para la ilusión que de momento no brilla

En busca de otro golpe de timón, el Albacete firmó el pasado verano a otro nombre ilusionante como el de Munir. El hispano - marroqui, con pasado en diversos equipos como Valencia, Sevilla, FC Barcelona, Las Palmas o Deportivo Alavés, llegaba procedente del fútbol indio.

De momento Munir no está teniendo suerte con las lesiones ya que solo ha podido participar en dos encuentros en los que apenas ha sumado 41 minutos. Actualmente se encuentra lesionado y buena parte de las esperanzas del Albacete de poder darle la vuelta a la situación pasan por la recuperación del habilidoso jugador de 31 años.