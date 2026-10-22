No habrá reencuentro en el Clásico entre Joan Laporta y Florentino Pérez: "Perjudica el prestigio del Real Madrid"

El ex presidente del club blanco, Ramón Calderón, cree que los dirigentes de ambos equipos debería dar "un buen ejemplo a los aficionados" y considera que la ausencia del mandatario madridista en el Camp Nou es "una mala noticia para el deporte"

FC Barcelona y Real Madrid se medirán el próximo domingo en el Camp Nou, a las 21:00 horas, en el primer Clásico de la temporada, que llega envuelto en los reproches lanzados desde uno y otro club por los favores arbitrales recibidos por cada uno de ellos, justo después de la polémica de sus respectivas victorias ante Real Betis y Sevilla FC. El clima entre ambos es especialmente tenso. De hecho, las relaciones institucionales están rotas desde que el club blanco tomó parte activa en el 'caso Negreira', por lo que no se llevará a cabo la tradicional comida entre directivas previa el encuentro ni habrá encuentro en el palco entre Joan Laporta y Florentino Pérez, que no viajará a la Ciudad Condal para asistir al partido.

La Superliga y no en el 'caso Negreira' como origen del conflicto: "Parece unja rabieta"

Al respecto, el expresidente madridista, Ramón Calderón, afirmó que la ausencia del actual dirigente blanco será "una mala noticia para el deporte y para el prestigio" de la entidad del Santiago Bernabéu. "No damos un buen ejemplo a los aficionados si los dirigentes no demostramos una relación amistosa. No tiene nada que ver con el deporte. Da la sensación de que es una rabieta personal, después de que el Barcelona decidiera no seguir con el proyecto de la Superliga", opinó durante un acto celebrado en el club de Golf Barcelona.

El ex mandatario ahondó en esta idea y descartó que la actual situación sea consecuencia de la firme postura madridista ante los supuestos pagos del club azulgrana al que fuera vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), elaborando incluso un dossier de 500 páginas que fue remitido a la UEFA. "No hay otra razón. Ese asunto famoso del árbitro apareció un año y nueve meses antes de que el presidente dijera que el Barcelona y el Real Madrid deben estar siempre unidos y apoyándose mutuamente", recordó.

"Este Florentino Pérez no es el que yo recuerdo años atrás", añadió Calderón, que pese a reiterar que el 'caso Negreira' "es un asunto que no suena bien", abogó por "ser prudente y cauto" y no opinar hasta que exista un resolución del mismo.

Además, el ex presidente del Real Madrid consideró que "harían muy bien los dirigentes en no hablar de los árbitros", puesto que éstos "se equivocaban, se equivocan y se equivocarán".

El ejemplo de Di Stéfano: "Quejarse de los árbitros es de equipo pequeño"

"Recuerdo a Di Stéfano, que decía que un club grande no se puede quejar ni de las lesiones, ni de la mala suerte y ni de los árbitros. Quejarse de los árbitros es de equipo pequeño. El Real Madrid es un club admirado en el mundo entero y tiene un prestigio bien ganado, yo lo he vivido. Hablar de los árbitros nos convierte en un equipo no tan grande", ha lamentado.

Asimismo, Calderón se mostró optimista con el futuro del club blanco en la parcela deportiva. "El Real Madrid tiene muy buenos jugadores y luchará por ganar todos los títulos. Está en el camino para hacerlo. Lo que ocurra el domingo no sé si tiene mucha importancia. Dará moral al que gane, pero quedarán 28 partidos y muchos puntos. La temporada es muy larga. El Real Madrid tiene un equipo muy competitivo y estará en condiciones de disputar todos los títulos", sentenció.