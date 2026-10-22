La explosión de Jacobo Ramón, lo que costaría su fichaje por el Real Madrid y el sueño de la selección española: "Sergio Ramos es mi modelo a seguir"

El central del Como, que se estrenó como goleador en Champions, brilla tanto en Europa como en la Serie A y desde el Santiago Bernabéu no lo pierden de vista, pues aún podrían recomprarlo en los dos próximos mercados de verano

A sus 21 años, Jacobo Ramón ha dejado de ser una joven promesa para convertirse en toda una realidad. El central, de 196 centímetros de altura, es uno de los baluartes del Como que dirige Cesc Fábregas, con el que este pasado miércoles se estrenó como goleador en Champions en el 4-1 sobre el Manchester United. Un salto tremendo para un futbolista que hace solo dos años jugaba en el Real Madrid Castilla.

"Nadie pensaba que el crecimiento del Como fuera a ser tan rápido. Cuando llegué, por ejemplo, yo era una incógnita. Venía de la Tercera división española, pero Cesc tenía mucha fe y ambición en mí. Gracias a él soy el jugador que soy hoy", aseguró el defensor, convertido en indiscutible para el técnico catalán, en 'Cronache di spogliatoio'.

Los números de Jacobo Ramón en la Serie A y la Champions

Ya la pasada campaña, su primera en Italia, disputó 37 partidos y anotó dos tantos, mientras que en la actual ha sido titular en los 10 choques oficiales disputados por su equipo y ha jugado completos nueve de ellos, firmando otro tanto en la victoria sobre el Parma en la Serie A, donde es el segundo defensa que más pases ha completado, en total (453 de 492) y en el último tercio de campo (60), y el tercero que más duelos ha ganado, también en total (43 de 63) y por arriba (22 de 35).

Pero también en Champions destaca por su estadísticas, siendo igualmente el tercero que más pases buenos da (216 de 233), algo que no sorprende a su entrenador "Los números de Jacobo Ramón no me sorprenden, era perfecto para nuestro estilo de juego. La única duda que teníamos era sobre su capacidad para competir en el fútbol italiano, que está lleno de duelos, y cómo se adaptaría a un juego tan físico. Ha mejorado muchísimo, es un jugador de otra pasta", afirmó Cesc.

Y es que, como ha destacado el propio Jacobo Ramón, "hace tres temporadas jugaba en la Youth League con Nico Paz", con el que ahora comparte equipo "en la máxima categoría europea". Entre medias, además, tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo del Real Madrid, con el que llegó a jugar seis partidos, viendo también portería en LaLiga ante el Mallorca para darle triunfo a los blancos en el minuto 95 (2-1).

El precio del fichaje para el Real Madrid: 9 y 10 millones de euros

Tras ello, la entidad que presidente Florentino Pérez decidió traspasarlo en el verano de 2025, a cambio de 2,5 millones de euros más bonus. Pero desde el Santiago Bernabéu no lo pierden de vista. No solo porque conserven el 50% de su pase de cara a una futura venta, sino porque aún puede recomprarlo en los dos próximos mercados de verano por 9 y 10 millones, respectivamente, tras rechazar hacerlo por 8 en la última ventana de transferencias.

El sueño de la selección española: "Trabajo cada día para lograrlo"

Mientras tanto, Jacobo Ramón no piensa en un posible regreso a la 'casa blanca' y está centrado en seguir creciendo en el Como, con el que tiene contrato hasta 2030, para dar al mismo tiempo el salto desde la sub 21 a la selección española absoluta. "Sería un sueño. Trabajo cada día para lograrlo, pero estamos hablando de la selección más fuerte del mundo, y la competencia es enorme", señaló al respecto el defensor, que tiene claro su espejo: "Quiero convertirme en uno de los mejores. Sergio Ramos es mi modelo a seguir. Me gusta marcar goles igual que a él".