Lamine Yamal se desmarca del Barcelona para el Balón de Oro

Lamine Yamal ya prepara su viaje a Londres para la gala del Balón de Oro del próximo lunes. El azulgrana ha contratado un avión privado para acudir con su familia, amigos y entorno más cercano, mientras que la expedición del Barça viajará por separado

Lamine Yamal quiere vivir una de las noches más importantes de su carrera rodeado de los suyos. El futbolista del FC Barcelona prepara su viaje a Londres para la gala del Balón de Oro con una organización propia, al margen de la expedición oficial del club azulgrana. A partir de lo adelantado por el periodista Víctor Navarro, de Cadena COPE, el extremo ha contratado un avión privado para desplazarse a la capital inglesa junto a sus familiares, amigos y las personas que forman parte de su círculo más cercano.

La ceremonia se celebrará el próximo lunes 26 de octubre en el London Palladium, coincidiendo con el 70.º aniversario del galardón. Yamal figura entre los candidatos al premio masculino y vuelve a situarse entre los grandes protagonistas de una gala en la que también aspira a conquistar el reconocimiento al mejor joven por tercer año consecutivo. La decisión de viajar acompañado de su gente responde también a la posibilidad de convertir la cita en una celebración especial. El jugador no quiere afrontar en solitario una noche que podría marcar un antes y un después en su trayectoria, y ha previsto que su entorno esté presente en Londres independientemente de cuál sea el resultado final.

Una segunda oportunidad después de lo ocurrido en París

No es la primera vez que el joven talento azulgrana prepara una noche especial alrededor del Balón de Oro. En la edición anterior, celebrada en París, Yamal ya había organizado una fiesta privada por si conseguía hacerse con el galardón. Sin embargo, el desenlace fue distinto al esperado: Ousmane Dembélé se llevó el premio principal y el jugador del Barça tuvo que regresar esa misma noche, sin poder prolongar la celebración que había previsto.

Esta vez, el escenario cambia. Londres será el punto de encuentro en la que Yamal vuelve a estar entre los nombres que concentran buena parte de la atención. El atacante tendrá la oportunidad de compartir la experiencia con su círculo más íntimo y, si termina siendo elegido, celebrar con ellos uno de los mayores reconocimientos individuales del fútbol. La diferencia respecto al año pasado está también en la organización del desplazamiento. El avión privado saldrá hacia Londres a media mañana del lunes, con familiares, amigos y miembros de su agencia de representación a bordo.

El Barça también prepara una expedición propia

Mientras Yamal organiza el viaje con sus allegados, el Barcelona contará con una representación institucional y deportiva en Londres. La expedición azulgrana viajará por separado y estará encabezada por Joan Laporta, en una gala en la que el club tiene presencia en distintas categorías.

Además de Yamal, aparecen entre los candidatos al Balón de Oro masculino Pau Cubarsí y otros futbolistas vinculados a la temporada, mientras que el equipo femenino también cuenta con varias nominadas. Alexia Putellas, Cata Coll, Patri Guijarro, Caroline Graham Hansen, Clàudia Pina y Ewa Pajor figuran entre las representantes azulgranas en las distintas categorías.

La ceremonia del lunes 26 de octubre, que se celebrará en el London Palladium, reunirá así dos viajes con un mismo destino, pero con planteamientos diferentes: el del club y el del entorno personal de su joven estrella. La gala comenzará a las 21:00 horas en España, según la información oficial de la UEFA.