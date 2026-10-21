El Barcelona denuncia al PSG ante la UEFA

El Barcelona no solo cayó por 4-2 ante el PSG en la Champions League, sino que también terminó indignado por el polémico tifo que exhibió la afición parisina, con una motosierra destrozando su escudo. El club azulgrana ha trasladado una queja formal a la UEFA y espera una posible respuesta disciplinaria

El FC Barcelona no solo se marchó de París con una derrota por 4-2 ante el PSG. El encuentro de la tercera jornada de la Champions League dejó una imagen que ha provocado el malestar de la entidad azulgrana, que decidió trasladar una queja formal a la UEFA por el recibimiento que preparó la afición parisina antes del pitido inicial.

La polémica se originó en uno de los fondos del estadio, donde los seguidores del conjunto francés desplegaron una enorme bandera con un mensaje dirigido directamente contra el club catalán. El tifo mostraba a una figura enmascarada utilizando una motosierra para destrozar el escudo del Barcelona, acompañado de una frase que no pasó inadvertida: "Masacre a la parisina".

La puesta en escena, inspirada en la película de terror La matanza de Texas, estuvo acompañada de efectos pirotécnicos que simulaban las chispas de la herramienta. Una escenografía de estética violenta que convirtió los prolegómenos del partido en el primer foco de tensión de una noche que terminaría con el triunfo del PSG sobre el césped.

El Barça traslada su malestar a la UEFA

El club azulgrana comunicó su malestar a un delegado de la UEFA después del encuentro y presentó una queja por el contenido del tifo y los cánticos que, según la entidad, se escucharon desde las gradas. El mensaje visual iba más allá de una simple provocación futbolística. La destrucción del escudo barcelonista mediante una motosierra y la referencia a una masacre elevaron el tono de un recibimiento que generó controversia antes incluso de que comenzara el choque.

Los tifos forman parte de la cultura de las grandes noches europeas y son una herramienta habitual de las aficiones para mostrar su creatividad, intimidar deportivamente al rival y respaldar a su equipo. Sin embargo, su contenido también puede situarse en el centro de una controversia cuando los mensajes empleados se consideran ofensivos o inapropiados. La decisión abre ahora la puerta a una posible revisión disciplinaria, aunque cualquier medida dependerá de la evaluación que realice la UEFA y de las circunstancias que recoja en sus informes.

¿Puede recibir una sanción el PSG?

La normativa disciplinaria de la UEFA contempla medidas ante determinadas conductas de los aficionados durante las competiciones europeas. No obstante, la presentación de una queja por parte de un club no implica automáticamente que vaya a producirse una sanción.

El organismo deberá analizar los hechos denunciados y determinar si el contenido exhibido o los cánticos señalados incumplen las disposiciones aplicables. La eventual responsabilidad del PSG y las consecuencias disciplinarias dependerán de esa valoración.

Una noche amarga para el Barcelona

La controversia llega después de un encuentro que también tuvo consecuencias deportivas para el equipo de Hansi Flick. El PSG se impuso por 4-2 y prolongó su pleno de victorias en la fase liga de la Champions, mientras que el Barcelona encajó su primera derrota de la temporada y puso fin a una racha de once triunfos consecutivos.

La diferencia en el marcador dejó tocado al conjunto azulgrana, que no pudo contener al equipo dirigido por Luis Enrique en una de las salidas más exigentes del calendario europeo. Sin embargo, el resultado ha terminado compartiendo protagonismo con una polémica que ahora se traslada a los despachos. El Barça regresó de París con una derrota que analizar y una queja pendiente de valoración. La UEFA tendrá la última palabra sobre el tifo de la afición del PSG y sobre si lo sucedido merece algún tipo de respuesta disciplinaria.